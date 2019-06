Flamenco Lunares / carmen meloni in las palabras del baile

Coreografie di Carmen Meloni, con Carmen Meloni, Ester Bucci, Michela Mancini, Raffaella Martella, Alessia Martino. Musica dal vivo

con Ana Rita Rosarillo (cante), Riccardo Garcia Rubi (chitarra), Gabriele Gagliarini (percussioni), Monica Tenev (violino)



La danza parla al mondo primitivo che è in ognuno di noi, il ritmo raggiunge il nucleo “antico“, sopito dal malessere quotidiano. Danzare è il modo più arcaico per esprimere noi stessi, ritrovando il corpo originario che vuole parlare. Così il flamenco diventa un linguaggio

universale perché unisce armonia e movimento del corpo al ritmo incessante dei piedi: non bisogna far altro che ascoltare. Lo spettacolo è un viaggio a tutto tondo attraverso i significati e i codici del flamenco come espressione di vita, sentimenti ed emozioni contrastanti. Femminile e maschile, dolore e allegria, paura e coraggio, amore e odio, vita e morte… Conflitti ancestrali che danno al corpo un linguaggio che è verità.



🎫 Biglietti numerati: intero € 15 - ridotto € 12.

Prevendita e vendita biglietti presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo (Tel. 0444 492259)





ℹ️ ➡️ Ufficio Cultura 0444 705737 / 705769 (da lun a ven 9.00-12.30)

manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it