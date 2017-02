Fitdays Decathlon Torri

Domenica 19 febbraio 2017 in tutta Italia si terranno i FITDAYS, gli eventi SPORTDAYS by Decathlon dedicati agli appassionati di fitness!

Presso il negozio Decathlon di Torri di Quartesolo potrai provare in maniera completamente gratuita diversi sport: a partire dalle ore 10.30 la palestra Iperuranio ci presenterà lo yoga e lo yoga in sospensione mentre dalle ore 11.30 la palestra FocusFit ci preparerà un circuito di CrossFit, questo circuito potrà essere provato anche nel pomeriggio... ma non vogliamo svelare altro!

Per scoprire tutti i dettagli o per maggiori informazioni scrivi a elena.dori@decathlon.com

A tutti gli iscirtti un omaggio marchiato Domyos!

Per partecipare iscriviti qui --> http://eventi. decathlon.it/it/eventi.html

NB: il programma della giornata potrebbe subire delle modifiche seguici su Fb per rimanere aggiornato