FITA Veneto: Workshop teatrale gratuito con Daniele Franci - aperte le iscrizioni

Dopo il pieno successo dello scorso anno torna, ulteriormente arricchito, il workshop teatrale gratuito che il Comitato del Veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori riserva ai suoi giovani tesserati dai 18 ai 30 anni.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 luglio dalle 11 alle 18 a Bellombra, in provincia di Rovigo, negli spazi messi a disposizione dalla locale compagnia El Tanbarelo alle Scuole elementari di via Santa Eurosia. A condurre il workshop, dal titolo “Per stare in scena con credibile verità”, sarà ancora una volta Daniele Franci, noto e apprezzato formatore di livello internazionale. Per iscriversi, gli interessati devono semplicemente inviare entro il 3 luglio a fitaveneto@fitaveneto.org la scheda di adesione pubblicata nel sito www.fitaveneto.org.

«Oltre a fornire ai partecipanti utili spunti per il proprio percorso di crescita attoriale – commenta Mauro Dalla Villa, presidente Fita Veneto - il laboratorio è pensato anche per essere propedeutico all’eventuale partecipazione ai due momenti più alti della formazione per i giovani proposta dalla Federazione a livello nazionale: l’Accademia del Teatro, una settimana di full immersion teatrale per ragazzi dai 18 ai 25 anni, quest’anno in programma a Palermo dall’1 al 9 settembre, in occasione della Festa del Teatro; e Itaf 2019, la Scuola permanente di alta formazione della Fita, che propone un percorso rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni e articolato in alcune settimane non consecutive di laboratorio tra febbraio e ottobre, in Italia e all’estero».

«Come Fita Veneto – continua Dalla Villa – ci stiamo dedicando con sempre maggiore attenzione ai nostri giovani, convinti come siamo che tutti loro siano la risorsa più preziosa del teatro, della cultura e della società; e altrettanto convinti del fatto che noi per primi dobbiamo essere una risorsa per loro. Per quanto riguarda la formazione, quindi, sempre più ci stiamo orientando verso formule che rispondano davvero al loro modo di vivere il teatro, contemporanee nei contenuti come nei linguaggi utilizzati. Franci, al riguardo, - conclude Dalla Villa - è un’assoluta garanzia, vista la sua militanza in questo tipo di teatro e la sua brillante esperienza come formatore in Italia e all’estero, tra l’altro come direttore di Itaf».

Per qualsiasi informazione, i giovani Fita interessati alla giornata di formazione gratuita possono contattare Fita Veneto allo 0444 324907 (al mattino, dal lunedì al venerdì) oppure al 333 9243900.