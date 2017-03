Fish & chips, beef pie e ostriche con Guinness alla "Botte di Ferro" di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo dalle 18 alle 2 la Birreria Pizzeria "Botte di Ferro" di Vicenza in Strada Statale Marosticana 24 festeggerà il santo patrono irlandese Saint Patrick con la "Serata Guiness" con ostriche, beef pie e fish & chips. Intrattenimenti musicali di sottofondo e maxischermao per dirette "Sky Sport". Infoline per prenotazioni: 0444.927209 - www.labottediferro.com.

