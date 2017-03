"Fish & Beer": 4 menù al "Birracrua" di Vicenza

Mercoledì 15 marzo alle 19.30 il birrificio artigianale "Birracrua" di Vicenza in Strada Vicinale Monte Crocetta 6 all'interno del "Country Club" (zona Maddalene) propone la serata "Fish & Beer" con 4 menù speciali a base di pesce e birra media abbinata. In alternativa la cucina propone anche 5 tipi di hamburger: veggy (vegetariano), bacon, white (pollo), bacon, burger e country (manzo) sempre abbinati a birre medie chiare, ambrate o blanche (prezzi da 12.50 a 16 euro). Infne per tutto il weekend le pizze speciali con impasto integrale a 8.50 euro insieme alle birre "India" e "Bitter". La specialità del locale è la "birra cruda" non pastorizzata e non filtrata, prodotta artigianalmente in micro-impianti. Costo: 12.50/14/18 euro. Infoline per prenotazioni: 0444.965141 - www.birracrua.it

I menù della serata:

1 - Frittura di calamari con contorno a scelta - Birra Chiara Pils: 14 euro

2 - Hamburger di salmone con pane a lievitazione taurale, lattuga e pomodoro - Birra Blanche Belga: 12.50 euro

3 - Fish & Chips (Merluzzo impanato con patatine fritte) - Birra Blanche Belga: 14 euro

4 - Tagliata di tonno al sesamo con patatine e pomodorini - Birra Ambrata Bitter Ale: 18 euro

ELENCO CIBO E VINO