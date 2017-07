"Fiori Fragili: Ortigara 1917": teatro in movimento nei luoghi della Grande Guerra

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Sabato 22 luglio alle 14.30 "Guide Altopiano" e Compagnia "InItinere" propongono l'escursione letteraria "Fiori Fragili: Ortigara 1917" nel centenario della "Battaglia dell'Ortigara" per la rassegna "Teatro in Movimento". Durante il tragitto verso l'Ortigara ci saranno letture recitate e monologhi teatrali. Ritrovo alla Casetta delle Guide a Gallio. Costo: 15 euro adulti e 5 euro ragazzi under 15.

ELENCO ESCURSIONI