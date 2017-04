Sabato 6 maggio alle 8.45 Guide Altopiano organizzano l'escursione "Fiori di Primavera: Monte Corno e Giardino Botanico Alpino" a Lusiana nell'Altopiano dei Sette Comuni con un itinerario adatto a tutti. Nella "città di roccia", che caratterizza la località del parco naturale del Monte Corno, boschi, fiori e aree rocciose arricchiscono il posto per una bellezza unica. Finita l'escursione si visiterà il Giardino Botanico Alpino del Monte Corno.

(nella foto in alto il giglio della carniola al Giardino Botanico Alpino del Monte Corno a Lusiana)

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE: partenza prevista dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago vicino l'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. Durata dell'escursione: 4 ore circa con la visita guidata. Difficoltà: facile. Dislivello: 100 metri. Spostamento con mezzo proprio fino al luogo di partenza.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO: scarponcini da montagna, pantaloni lunghi, pile/felpa, k-way

DA PORTARE CON SE': acqua, cioccolata e frutta secca.

COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA + INGRESSO ORTO BOTANICO: 15 euro adulti - 8 euro per i ragazzi fino a 15 anni - gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Accessibilità anche a persone con disabilità non motorie.

PRENOTAZIONI: obbligatorie entro le ore 18 di venerdì 5 maggio fino ad esaurimento posti disponibili a info@guidealtopiano.com o 340. 7347864.

(nella foto sopra un'area tipica del Giardino Botanico Alpino del Monte Corno a Lusiana)

