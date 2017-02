"Fiocchi di luce" 2017: fuochi d'artificio e musica ad Asiago

Ritorna la manifestazione ad ingresso libero con fuochi d'artificio e musica ad Asiago: l'11esima edizione è in programma all'aeroporto di Asiago nel week end del 10, 11 e 12 febbraio 2017 e "Fiocchi di luce" quest'anno sarà dedicata alla "voce della montagna".

A palazzo Nievo nella sede della Provincia di Vicenza c'erano per presentarla il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern affiancato da sponsor e organizzatori dell'evento: "Pubblico e soddisfazione dei partecipanti aumentano ogni anno - ha detto il sindaco - grazie a questo evento garantiamo anche le presenze nelle strutture alberghiere e agli altri servizi commerciali".



Venerdì 10 e sabato 11 febbraio dalle 22.00 e domenica 12 febbraio dalle 18.30 il programma prevede lo spettacolo piromusicale che darà come sempre voce ad un racconto, creando un magico momento di condivisione di storie, ricordi ed emozioni. A liberarsi nel cielo sarà il canto della montagna, in tutte le sue sfumature, fatto di dolci melodie che si tramutano in giochi di luce.

Fra le numerose aziende pirotecniche internazionali che si sono candidate allo spettacolo, il tema selezionato per questa edizione, firmato dall’azienda veneta Parente, è “La voce della montagna”, giocato fra il passato (“Io ricordo”), il presente (“Io vivo”) e il futuro (“L’eterno”), dove la montagna, protagonista dello scenario e della rappresentazione, parla in prima persona ma solo “a chi sa ascoltare”. Si tratta quindi di un viaggio nel tempo, che parte dai canti festosi dei boscaioli alle lettere d’amore dei giovani soldati, fino ai cannoni di fuoco della guerra e alle grida di festa di “…xe finia ea guera”; qu indi, nel presente, i suoni e i colori delle stagioni, fatti di merletti di neve, fiori, prati verdeggianti, canti di uccelli; infine, l’eterno spirito della montagna, che vive nei boschi, nelle rocce, nel vento fra i rami, nei ruscelli, come custode imperturbabile.

“Abbiamo voluto scegliere un tema particolarmente suggestivo” commenta il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern “che rispecchiasse e rispettasse l’immenso patrimonio naturalistico che fa da scenario a questi giochi di luce. Non solo, quindi, uno spettacolo altamente coreografico, ma anche dei contenuti che invitino a riflettere e rinsaldino il patto fra uomo e montagna. La manifestazione è ormai un appuntamento irrinunciabile della stagione invernale ad Asiago, di grande attrazione turistica, ma anche un momento molto atteso dagli abitanti, di festa e di immensa magia”.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio, infatti, sarà anticipato da animazioni musicali, a partire dalle 21.00, per le serate di venerdì e sabato, e a partire dalle 17.00 per la domenica.

Come da tradizione, inoltre, il pubblico è chiamato a partecipare in prima persona, grazie al concorso fotografico “Metti a fuoco”. I migliori scatti saranno valutati e premiati dal Comune di Asiago, un’iniziativa che negli anni ha regalato delle immagini bellissime dell’evento (invio foto in formato digitale entro il 24 febbraio 2017, ore 12.00, all’indirizzo info@asiago.to oppure consegna direttamente all’Ufficio Informazioni Turistiche, Palazzo del Turismo Millepini di Asiago).

Giunta alla XI edizione, alla manifestazione sono attese oltre 30.000 persone, un grande evento collettivo in grado di catalizzare l’attenzione di abitanti e visitatori, rapiti dalla bellezza e dalla suggestione di uno scenario unico.

L’evento “Asiago Fiocchi di luce 2017” è promosso dal Comune di Asiago in collaborazione con la Provincia di Vicenza e la Pro Loco di Asiago-Sasso e con il supporto di Due Punti Eventi per la promozione, l’organizzazione e la logistica. Partner della manifestazione: Vi.Energia, Etra, Asiago immobiliare, Kranebet.

. Ampia disponibilità di parcheggio presso l’Aeroporto Romeo Sartori. Per chi è possibile, si consiglia di recarsi a piedi nel luogo dell’evento, almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

