Finger Food Italian style - Spritz - Homemade Orecchiette 21/02 Caldogno Lascia che ti mostriamo come organizzare una festa. Unisciti a noi per alcuni incredibili finger food in questa classe speciale, gruppi di 5 o più sono i benvenuti.

Prepareremo cinque stuzzichini con ingredienti tradizionali italiani e ricette classiche italiane reinventate per una festa e per divertimento. Questi stuzzichini stupiranno i tuoi amici alla tua prossima cena. Una festa non è una festa senza lo "Spritz", un cocktail a base di vino che viene comunemente servito come aperitivo qui nel Nordest Italia.

Faremo anche delle "orecchiette" fatte in casa (una varietà di pasta tipica della Puglia, una regione dell'Italia meridionale, il cui nome deriva dalla loro forma, che ricorda un piccolo orecchio). e "cioccolato tartufo" (tartufo al cioccolato) per dessert!

Gli ospiti sono attesi per arrivare alle 9.30 e le lezioni saranno finite tra le 13.30 e le 14.00.

Se desideri maggiori informazioni, ti preghiamo di contattarci inviando un'email a monicasilviacooking@gmail.com . Menu'

~ Cinque tipi di finger food italiani e Spritz

~ Orecchiette fatte in casa con Cime di Rapa

~ Tartufi al cioccolato

