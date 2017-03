Finger food gourmet: ogni venerdì sera a "L'Autostop" di Bolzano Vicentino

Ogni venerdì a partire dalle 17.30 il locale "L'Autostop" di Bolzano Vicentino in via Gorizia (strada statale 53 vicino alla stazione di servizio Beyfin) presenta l'apericena con finger food gourmet e street food, curati e preparati dallo chef Marco Pettenuzzo. In abbinamento ai piatti e alle portate gratuite ci sarà la "Black Ipa" di Sambrook's Brewery, una birra tostata dal sapore morbido e ricco, nata nel primo birrificio indipendente della Londra moderna. Venerdì 31 marzo alle 22 sarà ospite Dj Quattordici per la serata delirio "Remember Volume 2" insieme a Manuel Dee. Ingresso libero. Ogni giorno da lunedì al sabato "L'Autostop" propone sempre la colazione e il pranzo con piatti diversi. Infoline per prenotazioni: 334.3982744.

