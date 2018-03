Fine settimana tra gli aquiloni

Sabato e domenica negli spazi verdi adiacenti il centro sportivo Il Sole delle Alpi, si vivrà “CON IL NASO ALL’INSÙ”. Per l’undicesima volta infatti torna il Festival Internazionale di Aquiloni, un appuntamento fisso organizzato da Rosà Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

«Per il Comune – ha introdotto l’assessore alle Attività Produttive, Fabio Vivian – è un onore e dovere essere vicini alla Pro Loco anche in questo evento. Per Rosà tutta è un orgoglio questa manifestazione giunta all’11ª edizione e che permette di far conoscere Rosà in Italia e all’Estero. Questo evento permette di promuovere Rosà anche a livello turistico ed il nostro impegno, insieme alla Pro Loco, è quello di valorizzare il territorio. Un ringraziamento va a quanti saranno impegnati in questa due giorni e alle aziende che danno il loro supporto».

Il Festival prenderà il via sabato mattina 17 marzo dalle ore 10 con il volo collettivo degli aquiloni tanto amatoriali quanto dei professionisti. Nel corso della giornata sarà attivo il laboratorio didattico ed artistico rivolto ai più piccoli per insegnare loro l’arte del costruire un buon aquilone e lo spazio coperto con la mostra fotografica dell’aquilone. Domenica 18 dalle ore 10, accanto ai tanti aquiloni degli appassionati che vorranno vivere in prima persona l’evento, troverà spazio il volo di aquiloni acrobatici, il lancio in volo di caramelle e la presentazione di un percorso “i giardini del vento”. Spazio anche alla solidarietà con il lancio di palloncini per l’Aido. Nella due giorni sarà attivo un punto ristoro.

«Anche quest’anno – ha spiegato il presidente di Rosà Pro Loco, Fabio Comunello – questo evento si concretizza grazie alla sinergia con tante associazioni come Alpini, Protezione civile ed i volontari dei Quartieri ma la differenza la fa la direzione artistica affidata ancora una volta a Guglielmo Linares che è riuscito nell’intento di portare aquilonisti da tutto il mondo. Siamo ottimisti e confidiamo nel tempo».

Prevista la presenza di un centinaio di aquilonisti provenienti dall’intera Penisola ma anche da Belgio, Ungheria, Inghilterra, Olanda, Polonia, Argentina per 12 nazioni rappresentate. L’evento si terrà, pur con qualche modifica, con qualsiasi tempo.