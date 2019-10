“Finché Social non ci separi” con Katia Follesa e Angelo Pisani

“Finché Social non ci separi” è questo il titolo dell’esilarante spettacolo, che Katia Follesa e Angelo Pisani, una carriera di successo iniziata a Zelig, proporranno al pubblico vicentino il prossimo sabato 19 ottobre alle 20.45, presso il Teatro Comunale di Vicenza. La serata è organizzata dalla Fondazione San Bortolo Onlus con la finalità di completare la ristrutturazione e l’ammodernamento del Reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale San Bortolo.

Hai mai detto a tuo marito che non sopporti che la sera venga a letto con le calze antiscivolo? Hai mai confessato alla tua fidanzata che ti piacerebbe che si ricordasse che sesso non è solo una parola del nostro vocabolario, ma anche qualcosa che andrebbe praticato? Sei mai riuscito a dire al tuo compagno che prima di baciarti al mattino dovrebbe lavarsi i denti? Sei in grado di dire alla tua lei che il lavandino serve per lavarsi e non come recipiente per i suoi trucchi? Molte coppie convivono non dicendosi le cose e il risultato è che la coppia scoppia.

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all'ironia, che smorza i toni senza sminuire l'importanza di ciò che ci si dice. Tutto parte da una lista dei difetti: Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei.

La lista viene subito mostrata al pubblico, che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social.

Un percorso comico a tappe nella convivenza tra uomo e donna per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

Pisani si è fatto apprezzare e conoscere anche come attore partecipando a diverse fiction di successo come “Un medico in famiglia 10” e “Questo amore ’80”. Recentemente il comico ed attore ha raccontato di essersi voluto prendere una lunga pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla figlia Agata. Una scelta comprensibile visto che l’uomo ha voluto seguire, passo dopo passa, la crescita della piccola. Parlando della figlia a Verissimo alcune settimane fa ha detto: “Mi ricordo che appena me l’hanno messa in mano le ho calzato un paio di occhiali da sole e le ho detto “Punk!”. E’ arrivata in un momento molto particolare della mia vita, in cui non ero più sicuro di voler fare il mestiere del comico e non sapevo esattamente cosa fare da “grande”. Ora però è giunto il momento di tornare in piazza e per l’occasione ha scelto di farlo proprio con la sua compagna Katia Follesa portando in scena lo spettacolo “Finche social non ci separi”.

Dopo il successo a Zelig con il duo comico Katia Follesa, una figlia, Agata, 8 anni, avuta dal compagno Angelo Pisani, un cinepanettone, Vacanze di Natale a Cortina, ha trovato un suo posto stabile in Tv, un po’ da comica, un po’ da presentatrice, con il programma Junior Bake Off Italia, in onda su Real Time e Cake Star – Pasticcerie in sfida. Inoltre sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo comico che vedremo al Comunale di Vicenza.