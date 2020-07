Finali regionali live di Sanremo rock

Primo appuntamento in Veneto per il 33° Sanremo Rock & Trend Festival. Venerdi 10 luglio il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna al Borgo di Montebello Vicentino per il secondo girone di finale regionale che selezionerà le migliori band del Veneto. L’appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.



Anche questo secondo girone vedrà sul palco 8 artisti o bands, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 3 posti in palio per le finali nazionali.

A partire dalle ore 20.30 vedremo dunque sul palco de Il Borgo di Montebello Vicentino le seguenti band: Anima Nera, Debojo, TPY, Respiro Nocivo, InO, Demian’s, Shefound, Cani Bastardi Band.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore musicali: discografici, Vocal coach, musicisti, giornalisti opportunamente scelti da Sanremo Rock e da Nove Eventi srl.



Al termine della serata, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di giugno. Ospiti al Borgo Venerdi 10 luglio saranno Annarè, cantante e pianista napoletana adottata da Lucca in tour nazionale. E’ stata tra i migliori del Pistoia Blues 2017. Ora in tour con il nuovo singolo firmato dal noto produttore Alberto Rapetti “Gluten Free” in uscita il 10 luglio su tutti gli store, ed i D/ISTINTO, band veronese dall’omonimo primo singolo in uscita il 24 Luglio 2020. Il leader Leonardo Miglioranzi, ex leader dei Volti di Giano, parte con una nuova avventura live e discografica.



L’intera serata potrà essere trasmessa in diretta Facebook o differita su YouTube Official channel Sanremo Rock e Vydo.



33° Sanremo Rock & Trend Festival

2° girone finali regionali Veneto/Friuli VG

Venerdi 10 Luglio ore 20.30

Il Borgo, via Borgo 31, 36054 Montebello Vicentino (VI)

Info: 347 230 0343

La serata è ad ingresso libero.