Final Four Serie B1 Volley Femminile a Montecchio Maggiore

Venerdì 14 e sabato 15 aprile si terrà la Final Four 2017 Serie B1 Volley Femminile per la Coppa Italia al Pala Collodi di Montecchio Maggiore in piazzale Collodi 9 con la partecipazione della squadra di casa Union Volley Montecchio Sorelle Ramonda-Ipag. Venerdì si svolgeranno le due semifinali tra Lodi e Bologna alle 16.30 e tra Montecchio e Messina alle 20. Sabato ci saranno la finale per il terzo e quarto posto alle 11 e la finalissima alle 15.30. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 10 euro intero e 5 euro ridotto a giornata. Tutte le partite potranno essere seguite in diretta attraverso la pagina facebook “Obiettivo Volley”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 14 aprile

ore 16.30 - Semifinale 1: Properzi Volley Lodi - Coveme Vip San Lazzaro Bologna

ore 20 - Semifinale 2: Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Mam Villa Zuccaro Messina

Sabato 15 aprile

ore 11: Finale 3° e 4° posto

ore 15.30: Finale 1° e 2° posto

(nella foto in alto la squadra dell'Union Volley Montecchio Sorelle Ramonda-Ipag)

Orgoglioso Enilo Ziggiotto, presidente Unione Volley Montecchio Maggiore: “Siamo ancor più orgogliosi di questo avvenimento perché sarà il primo nel suo genere ad essere ospitato nella nostra città, nonostante negli anni diverse società abbiano tentato la medesima strada. Credo sia un bel riconoscimento anche per tutto il movimento pallavolistico montecchiano, che è riconosciuto tra i migliori del panorama regionale con diverse squadre di ottimo livello”.

Entusiasta Marcello Bertolini, allenatore Sorelle Ramonda – Ipag Montecchio: "Ancora non riusciamo a crederci che parteciperemo alla Final Four. Non vedo l’ora di potermi misurare in questi due giorni di grande sport, perché sarà una novità dover affrontare due gare a così poche ore di distanza, senza contare il fatto che saranno sicuramente gare ad altissimo livello e ritmo. Bologna ci assomiglia molto come tipo di percorso stagionale, formazione solida che ha saputo sorprendere avversarie più accreditate. Mentre per Lodi e Messina nessuna sorpresa, quasi imbattibili erano pronosticate e tali si sono rivelate".

INTERVENTI AL PALA COLLODI: per garantire una struttura all’altezza dell’evento, l’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore ha provveduto a realizzare una serie di interventi di ammodernamento del palazzetto di piazzale Collodi. Il progetto generale ha lo scopo di raggiungere gli standard per ospitare partite di volley fino alla serie A2. La prima parte dei lavori, già ultimata e sostenuta da un investimento di 120 mila euro, ha riguardato l’installazione di due tribune telescopiche da 180 posti ciascuna sui due fronti principali del palazzetto e la creazione di un’uscita di sicurezza sul ballatoio e di un’altra a fianco della tribuna sud. Le tribune telescopiche si vanno ad aggiungere alla tribuna fissa, portando la capienza del palazzetto ad oltre 600 posti a sedere. La seconda parte dei lavori, che sarà realizzata nei prossimi mesi per un costo di 360 mila euro, prevede il rifacimento degli spogliatoi secondo le norme CONI e la realizzazione di un nuovo blocco di servizi igienici in corrispondenza dell’uscita della tribuna sud.

(nella foto in alto la presentazione della Final Four B1 Volley al comune di Montecchio Maggiore)

ELENCO SPORT

Gallery