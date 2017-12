Filò di Natale alla Baita Alpini di Castegnero: laboratori e cena con Santa Cluas

Sabato 9 dicembre dalle 14.30 alle 18 si terrà il tradizionale Filò di Natale 2017 alla Baita Alpini di Castegnero con laboratori, cena, l'arrivo di Babbo Natale, accensione dell'albero e dopocena con lotteria. Partecipazione gratuita al laboratorio, che non è vincolante alla cena in serata.

Prenotazioni obbligatorie fino ad esaurimento posti entro il 4 dicembre per i laboratori e il 6 dicembre per la cena.

Costo cena: 15 euro adulti - 9 euro ragazzi (6 - 14 anni). Infoline: 340.1697881 - 339.4857834.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

Dalle ore 14.30 alle 18: Laboratorio manuale con oggetti in legno, organizzato in collaborazione con Dino Montan Conisigliato a bambini di 8 anni - Si consiglia la presenza di un adulto per i più piccoli - Al termine le creazioni artigianali composti verranno portati a casa.

Ore 18: Arrivo di Babbo Natale con consegna di un dono a tutti i bimbi, che ceneranno in baita

Ore 18.30: Accensione dell'Albero di Natale - Gruppo Alpini di Castegnero

Ore 19.30: Cena in Baita

Ore 22: Lotteria di Natale

