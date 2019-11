Filippo Vignato Quartet: concerto jazz a Thiene

Filippo Vignato riunisce, per questo quartetto acustico, alcuni tra i più sensibili musicisti creativi della nuova generazione italiana: il pianista Giovanni Guidi, Luca Fattorini al contrabbasso ed Emanuele Maniscalco alla batteria.

Il risultato è una musica luminosa, che prende vita dall’apparente contrasto tra una scrittura profondamente lirica e una naturale tensione verso l’improvvisazione astratta, dove convivono melodie di ampio respiro e vorticosi climax che riportano alle avanguardie europee del secolo scorso.

Filippo Vignato - trombone

Giovanni Guidi - pianoforte

Luca Fattorini - contrabbasso

Emanuele Maniscalco - batteria

La band ha partecipato a numerosi importanti rassegne e festival italiani tra i quali Fano Jazz, Parmafrontiere, Vicenza Jazz New Conversations, Atelier della Musica di Milano, Stagione Musicale di Camerino, Venezia Candiani Groove, Modena Arts&Jam, Pozzuoli Jazz Festival, European Jazz Conference. Nel 2019 è tra i gruppi selezionati per il progetto di circuitazione nazionale ed internazionale ‘Nuova Generazione Jazz’ promosso da I-Jazz e Mibac.

Filippo Vignato è un trombonista e improvvisatore italiano. Considerato come uno dei più interessanti musicisti italiani della sua generazione, ha vinto il premio della critica Top Jazz come 'Miglior Nuovo Talento' nel 2016 per il suo debutto da leader nell'album Plastic Breath (Auand) e svolge un'intensa attività concertistica in Italia ed Europa. Il suo ultimo disco è 'Ghost Dance' (2019) realizzato in duo con il violoncellista Hank Roberts.



Filippo Vignato Quartet • 29/11 • Auditorium Fonato Thiene (VI)

venerdì dalle ore 21:00 alle 23:00

Auditorium Fonato

Via del Prete 37, 36016 Thiene

Biglietti: 15 euro intero - 10 euro ridotto

