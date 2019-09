Figura e paesaggio sospesi nel tempo a Villa Fabris

La mostra Figura e paesaggio sospesi nel tempo, accosta opere del passato, dal 600 all’800, con contemporanee: il visitatore è invitato a comprendere il senso del tempo, il suo scorrere e il modificarsi del sentimento umano che varia inevitabilmente non solo “nel” ma grazie “al” tempo.

Siamo contemporanei perché frutto del nostro presente ma la nostra sensibilità dell’oggi porta in sé anche ciò che l’uomo ha vissuto nelle epoche precedenti.



Se il segno figurativo oggi è profondamente mutato rispetto a secoli fa, tuttavia in esso è presente anche il debito con il passato; non è facile rendersene conto perché ciò che balza agli occhi sono le evidenti, a volte stridenti differenze: le opere del 600/800 esposte rivelano la tendenza a cercare di ritrarre il più possibile ciò che l’occhio vede, una rappresentazione che cerca di uniformarsi ad una struttura preordinata, il dato naturale colto dalla vista.

Dal 21 al 29 settembre 2019

“Figura e paesaggio sospesi nel tempo. (Dal 1600 ai giorni nostri)”.

Villa Fabris, via Trieste, 43 – Thiene

Inaugurazione Sabato 21 settembre ore 18.30

Orario:

dal Lunedì al Venerdì dalle 18.00 alle 20.00

Sab. e Dom. dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Ingresso libero.