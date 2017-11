XXII° Rievocazione dell’Antica Fiera di San Martino a Breganze

AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MERCATINI A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 12 novembre a Breganze si svolgerà la XXII° Rievocazione dell’Antica Fiera di San Martino, che nasce come festeggiamento tradizionale della fine dei lavori agricoli prima dell’inizio dell’inverno, con la mostra mercato agricola-artigianale di oltre 100 bancarelle, esposizioni di animali, mostra moto e trattori d'epoca, dimostrazione della trebbiatura, spettacoli di danze popolari, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici oltre ad intrattenimenti per i più piccoli con i gonfiabili, allestiti nel giardino dell’Unione Montana dal Gruppo Donatori di Sangue Breganze, e all'estrazione della Lotteria di San Martino. Durante la manifestazione si celebrerà il 25° anniversario del gemellaggio tra Breganze e la cittadina di Heves. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Accademia del Toresan, gli Alpini, il Gruppo Apicoltori, il GRC e le associazioni breganzesi, il Consorzio Tutela Vini Doc, Le Botteghe di Breganze.

SALUTI DA BREGANZE: ANTEPRIMA DELLA FIERA DI SAN MARTINO. L’anteprima sarà sabato 11 novembre alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica "Saluti da Breganze" a cura del GRS Breganze presso la Bibliosala della Biblioteca Boschiero

MOSTRA MERACATO AGRICOLA-ARTIGIANALE. Il clou sarà domenica 12 novembre quando piazza Mazzini e le vie del centro si vestiranno dei colori, profumi e sapori dell’autunno con un centinaio di bancarelle di prodotti artigianali e gastronomici. Il Gruppo Panificatori dell’Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, con la partecipazione dei ragazzi della scuola CFP Trissino e la collaborazione delle associazioni breganzesi di solidarietà proporranno pane fresco e altre specialità salate e dolci nello Stand della Solidarietà.

BENEDIZIONE MACCHINE AGRICOLE E ANINALI. Alle 10.30 in Duomo Santa Messa di Ringraziamento con benedizione delle macchine agricole e degli animali.

SPECIALITA' CULINARIE: SPIEDO DI TORESANI + CALDARROSTE + VINO NOVELLO. Alle 12 apertura dello stand gastronomico con una ricca scelta di piatti e prelibatezze: cottura a vista dello spiedo di Toresani con polenta e contorni a cura dell’Accademia del Toresàn, varietà di risotti preparati dal Gruppo Alpini di Breganze, polenta brustolà, salame e formaggio allestiti dal Gruppo Agricoltori di Breganze e per finire cicchetti veneziani del Gruppo Festeggiamenti Maragnole. Non mancheranno chioschi con caldarroste, vino novello e brulè.

ESPOSIZIONE ANIMALI. Il Gruppo Agricoltori allestirà presso l’ex Comunità Montana l’esposizione degli animali.

MOSTRA MOTO LAVERDA. Per gli appassionati dello storico marchio breganzese il Moto Club Laverda metterà in mostra le moto Laverda più famose.

DIMOSTRAZIONE TREBBIATURA. La manifestazione prosegue nel pomeriggio a partire dalle 14,30 con la dimostrazione della trebbiatura e l’esposizione di vecchi trattori in piazza del Donatore a cura del Gruppo Agricoltori di Breganze.

VISITE GUIDATE CAMPANILE STORICO CHIESA DI BREGANZE. Dalle 14,30 alle 16,30 sarà possibile visitare il Campanile che si staglia sulla piazza, terzo nel Veneto dopo S. Marco con i suoi 90 metri, grazie alle visite guidate del Gruppo Ricerca Storica Breganze.

CALICI DI SAN MARTINO. Alle 15 nel parco dell’ex Comunità Montana “Calici di San Martino”, degustazione di vini organizzata dal Consorzio Vini D.O.C. Breganze e dal Circolo Arci La Ciacola.

CONCORSO DI MIELI. Sempre alle 15,00 l’Associazione Apicoltori Astico Brenta premierà il vincitore del 22° Concorso dei mieli con la consegna dell’Ape d’Oro per la migliore azienda apistica.

DANZE POPOLARI + CONCERTO DI CAMPANE. A seguire alle 15,30 danze popolari proposte da Ballincontrà e alle 16,30 concerto di campane del Gruppo Campanari Breganze.

CONCERTI D'AUTUNNO: CANTI POPOLARI ALPINI E MONTANARI. Domenica 19 novembre: il Coro di Breganze propone alle 20,30 presso il cinema Verdi la tradizionale rassegna Concerti d’Autunno: serata di canti popolari, alpini e di montagna, nel 33° di direzione del maestro Filiberto Zanella, con la partecipazione anche del Coro Bassano e del Coro GES di Schio.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 11 novembre

ore 17.30 - Inaugurazione della mostra "Saluti da Breganze" a cura del GRS Breganze presso la Bibliosala della Biblioteca Boschiero

Domenica 12 novembre

In piazza e nelle vie del centro oltre 100 bancarelle con prodotti artigianale e gastronomici e Stand della Solidarietà

ore 10.30 - In Duomo S. Messa di Ringraziamento con benedizione delle macchine agricole e degli animali

ore 12 - Apertura dello stand enogastronomico + esposizione degli animali + mostra moto Laverda + gonfiabili per i bambini nel cortile Scuola Materna G. Fioravanzo

ore 14.30 - Dimostrazione della trebbiatura + esposizione di vecchi trattori in piazza del Donatore

ore 14.30 - 16.30 - Visite guidate al Campanile

ore 14.30 - 17.30 - Apertura dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Scotton nelle sedi di piazza del Donatore e di via Roma

ore 15 - "Calici di San Martino" - Degustazione di vini nel Parco dell’ex Comunità Montana

ore 15 - Premiazione del 22° Concorso dei Mieli con la consegna dell’Ape d’Oro

ore 15,30 - Danze popolari dei Ballincontrà

ore 16.30 - Concerto di campane a cura del Gruppo Campanari Breganze

ore 18 - Estrazione lotteria San Martino

Domenica 19 novembre

Ore 20.30 - Concerto d’Autunno al Cinema Verdi

ELENCO FIERE

Gallery