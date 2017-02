"Vicomix: Vicenza Comics & Games": cosplay, fumetti e videogiochi in Fiera

Sabato 1 e domenica 2 aprile si terra la 3° edizione di "Vicomix: Vicenza Comics & Games", la fiera del fumetto alla Fiera di Vicenza in viale dell'Oreficeria 16 a cura della "Blu Nautilus". Grazie al successo di pubblico della seconda edizione con oltre 22.000 visitatori, "Vicomix" offrirà un'area ancora più vasta per un divertimento a 360 gradi. In più di 20.000 metri quadrati la grande mostra mercato sarà rivolta interamente al fantastico mondo dei manga, anime, modellini, action figures, fumetti, comix, telefilm, videogiochi, giochi, giochi da tavolo, gioco libero, role playing games e autori. Vicomix sarà anche animazione a tutto tondo con concerti, stand fotografici per i cosplayers, tornei di videogiochi, tornei di carte collezionabili, ospiti, mostre sempre uniche e youtuber. Sono previste 3 zone di concentramento: la "Mo-Del" Modena Modellismo (dedicato al modellismo statico e dinamico con esibizioni, dimostrazioni, seminari e work shop per tutti gli appassionati); la "Mo.Ma." Modena Makers (un settore dedicato alle nuove tecnologie "open source" con le novità di settore e occasioni di approfondimento) e la "Gameplay Arena" con fantastici tornei e gare a premi. L'edizione del 2017 si arricchisce ulteriormente con la presenza di una vasta area dedicata alle competizioni di videogiochi su console e pc con ben 10 postazioni. Orari di apertura: 9-19. Biglietti: 8 euro intero - 6 euro ridotto (cosplayers/ragazzi 12-14 anni/Over 65) - 4 euro ridotto scuole - gratuito per i bambini fino agli 11 anni, disabili, un insegnante ogni 10 alunni. Per informazioni: telefono 0541.439573 - fax 0541.50094 - info@fieredelfumetto.it . www.fieredelfumetto.it.

