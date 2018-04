Vicomix - il mondo dei fumetti alla Fiera di Vicenza

La quarta edizione di Vicomix, la Fiera del Fumetto, del Cosplay e Multimedia, alla Fiera di Vicenza, rinnova l’appuntamento per sabato 21 e domenica 22 aprile.



Grazie al successo di pubblico della scorsa edizione, oltre 27.000 visitatori, Vicomix offre la possibilità di divertirsi a 360°.

Vicomix è una mostra mercato rivolta interamente al mondo dei fumetti, è un'occasione unica per immergersi per qualche ora in un mondo ricco di sorprese.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’evento è molto atteso da chi cerca: manga, anime, modellini, action figures, fumetti, comix, telefilm, videogiochi, giochi, giochi da tavolo, gioco libero, role playing games e autori.

Tra i protagonisti indiscussi di Vicomix, ci sono i cosplayers, che si cimentano nella Gara, con in palio fantastici premi e la possibilità per il miglior femminile e il miglior maschile di accedere alla finale della Cosplay Synergy Italia, la GARA EVENTO del circuito Fiere del Fumetto, che mette in palio uno stupendo viaggio, per due persone, comprensivo di soggiorno e abbonamento per Londra, in occasione del MCM London Comic Con.



Al mondo cosplay è dedicata un’intera sezione con workshop (realizzazione di armature, make up e acconciature per parrucche) e S.O.S. Cosplay (riparazioni dei costumi), in collaborazione con La Gazzetta del Cosplay.



Da non perdere la self area autoproduzioni, uno spazio dedicato a disegnatori, illustratori, scrittori e editori indipendenti che si fanno conoscere al grande pubblico di appassionati.

Tra gli appuntamenti da non perdere: Facce di Nerd (sabato ore 15/16,30), meeet and greet con LaSabri (sabato e domenica dalle ore 12 alla chiusura) e Mates (domenica, dalle ore 12 alla chiusura), la Gara Cosplay.

Vicomix ospita anche Anna Lazzarini, che incontra i visitatori presso lo stand Dada Editore e firma le litografie di Legs Weaver.

________________

Acquisto biglietto online

________________

Gli ospiti del Vicomix