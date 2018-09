Vicenzaoro September: tutto il programma

VICENZAORO September, l’appuntamento di Italian Exhibition Group che svela e condivide le anticipazioni sulle mode del settore dell’oreficeria e gioielleria. In programma dal 22 al 26 settembre alla fiera di Vicenza diverrà palcoscenico del meraviglioso mondo del gioiello.

In programma al quartiere fieristico di Vicenza di Italian Exhibition Group dal 22 al 26 settembre 2018 - l’edizione che si tiene nel momento più importante dell’anno per gli ordini e il riassortimento in vista delle festività di fine anno. Molte le novità che si annunciano per l’edizione di inizio autunno.

Si inizia con “The Design Room”: il concept espositivo dedicato ai designer di gioielleria collocato all’interno della community ICON che per la prima volta viene presentato anche nell’edizione settembrina della manifestazione. Più in particolare The Design Room è un luogo unico ed esclusivo di sperimentazione e di creatività, dove un’accurata selezione di designer indipendenti da tutto il mondo presenta le proprie creazioni originali ed è lo spazio ideale dove poter conoscere le nuove tendenze di mercato e trovare pezzi esclusivi e ricercati. Attesissima anche un’altra new entry della manifestazione: “The Watch Room”, concept dedicato agli orologi.

Collocato nel padiglione del distretto LOOK, dedicato al gioiello fashion, si tratta di uno spazio di grande visibilità, elegante e funzionale, dove dodici brand di orologi presenteranno le ultime collezioni e le loro anteprime. The Watch Room, soprattutto, rappresenta una accurata selezione internazionale di brand indipendenti del mondo dell’orologeria meccanica e al quarzo più attenta a un equilibrato rapporto qualità-prezzo, con un profilo commerciale molto dinamico e una distribuzione per il mercato italiano ed europeo ancora da sviluppare in maniera capillare. Tutto ciò al fine di creare, nel miglior spirito B2B, una partnership realmente efficace e soddisfacente tra produttori-distributori e punti vendita.

Come ogni anno, inoltre, arriverà anche la presentazione della pubblicazione del TrendBook 2020+, in occasione del consueto seminario di TRENDVISION Jewellery + Forecasting nell’area di VO Square. TRENDVISION Jewellery + Forecasting è l’osservatorio indipendente di VICENZAORO specializzato sulle tendenze del gioiello, le attitudini dei consumatori e gli andamenti del mercato luxury internazionale. È il primo osservatorio nel mondo specializzato nel forecasting nel mondo della gioielleria ed è per questo, tradizionalmente, uno dei momenti più attesi della manifestazione vicentina.

Dal punto di vista più tecnologico invece la principale novità riguarda T.EVOLUTION, una sezione interamente dedicata ai piccoli macchinari e alle tecnologie per l’industria orafa. Un intero distretto della manifestazione sarà infatti dedicato a quelle società specializzate nella progettazione, produzione e vendita di macchinari e strumenti per il settore orafo ad alto tasso di tecnologia avanzata, in particolare a quella che più largamente si sta diffondendo, ossia alla stampa 3D.

Ma le novità non riguardano solo la proposta espositiva in sé, molto rilevante sarà nell’edizione VOS 2018 l’attenzione allaFORMAZIONE. Durante le 5 giornate di Manifestazione, infatti, l’offerta per i visitatori di VICENZAORO si completerà di un ricco programma di eventi, convegni e seminari di grande interesse e attualità per tutto il comparto.

Incontri, workshop, seminari saranno organizzati ogni giorno della manifestazione differenziati in tre diverse tematiche: i Digital Talks, in collaborazione con Federpreziosi Confcommercio, attesissimi appuntamenti focalizzati sull’universo digital, ormai imprescindibile per il settore, gli incontri di TRENDVISION Jewellery + Forecasting , sulle tendenze emergenti e su quelle future, e infine i Gem Talks, in collaborazione con IGI (Istituto Gemmologico Italiano), una novità assoluta che promette altissimo interesse da parte degli operatori.

VICENZAORO September aprirà le sue porte il 22 settembre e si concluderà il 26. Orari e modalità di accesso sono già consultabili su www.vicenzaoro.com.