VICENZAORO January è la prima manifestazione del calendario fieristico internazionale, collocata in un momento privilegiato per presentare tutte le nuove collezioni e anticipare i trend del gioiello. Un laboratorio d’idee per gli operatori di ogni parte del mondo, una piattaforma per stringere contatti e una fonte di informazione e ispirazione per la ricerca nel design, nonché a livello di marketing o attività promozionali attraverso i media.

La capacità di intercettare le tendenze in atto nel mondo della gioielleria è consolidata da TRENDVISION Jewellery+Forecasting, centro di ricerca permanente che indaga il mercato e in generale i fenomeni socio-culturali.

In contemporanea con VICENZAORO January è T-Gold, la più importante vetrina espositiva in ambito di macchinari e tecnologie per la lavorazione dei gioielli, con particolare focus sulle ultime novità nel campo dell’alta tecnologia.

Grazie a un ricco programma di meeting, workshop e convegni, VICENZAORO January è la rassegna leader nel settore jewellery a livello internazionale, che vede la partecipazione di numerose aziende straniere e di visitatori e buyer da ogni parte del mondo.