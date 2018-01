VicenzaOro January 2018: Città del Gioiello a 6 distretti tematici

Da venerdì 19 a mercoledì 24 gennaio alla Fiera di Vicenza è in programma VicenzaOro 2018, salone internazionale di gioielleria e oreficeria come punto di riferimento e d'incontro tra espositori, buyer, produttori, designer, opionin leader, mass media da 120 paesi con le ultime novità e le collezioni in oltre 25 mila metri quadri di spazi allestiti per più di 33 mila visitatori. Il forte richiamo della manifestazione si riflette nei numeri di percentuale dei visitatori: il 60% viene dall’estero.

Nelle 6 giornate sono previsti molti convegni, conferenze e seminari su tematiche diverse anche di attualità per tutto il comparto. Oltre a valorizzare le eccellenze italiane ed estere, verranno promosse attività di business come cultural hub, generatore di contenuti e informazioni di qualità.

VICENZAORO January è una vera e propria "Città del Gioiello" con 6 differenti distretti tematici per facilitare l’incontro tra buyer ed espositori: ICON, LOOK, CREATION, EXPRESSION, ESSENCE, EVOLUTION.

Non sono ammessi bambini di età inferiore ai 12 anni all’interno dei padiglioni, ma è disponibile un servizio gratuito di Play Room per i bambini di età superiore ai 3 anni. Non potranno entrare animali domestici all'interno dei padiglioni.

La manifestazione è riservata esclusivamente agli operatori del settore con ingresso gratuito.

ACCESSO. Per accedere alla manifestazione è necessario esibire un documento d’identità e la documentazione comprovante l’attività dell’azienda. Va esibita la stampa della ricevuta della registrazione alle reception situate agli ingressi Est, Ovest 1 e Ovest 3 per il ritiro della propria tessera.

REGISTRAZIONE. La registrazione è obbligatoria per tutti gli operatori, gli ospiti degli operatori, i relatori dei convegni e studenti del settore orafo, operatori autorizzati , dettaglianti, grossisti, fornitori, private labels, agenze, stampa e media.

PRE-REGISTRAZIONE. Per evitare attese è possibile effettuare la pre-registrazione on line sul sito www.visita.vicenzaoro.com

INFORMAZIONI: www.vicenzaoro.com