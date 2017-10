"Vicenza Sposi 2017" a Villa Curti di Sovizzo

Sabato 28 e domenica 29 ottobre torna protagonista a Villa Curti di Sovizzo in via Roma 64 la fiera "Vicenza Sposi", dedicato al matrimonio per le coppie della provincia di Vicenza e del Veneto con promozioni/offerte qualitative e professionali da parte delle aziende del settore in esposizione e dagli specialisti esperti nel mondo delle nozze.

SERVIZI. All’interno della suggestiva dimora storica si potranno trovare atelier, abiti di sartoria uomo, studi fotografici, gioiellerie, ristoranti, catering e location, bomboniere, agenzie viaggio, autonoleggi e molto altro per organizzare un matrimonio da favola. Oltre alla parte espositiva tradizionale verranno proposti workshop formativi gratuiti per gli sposi, aperitivi, tagli della torta.

NOVITÀ 2017 CONCORSO SPOSI FORTUNATI. Si potrà partecipare e vincere 500 euro da spendere da un espositore presente in fiera. Le coppie in visita potranno imbucare nell’apposita urna al punto registrazione il coupon completo di proprio nome, cognome e indirizzo e-mail. Il coupon sarà disponibile nei negozi di tutta la provincia berica e sarà distribuito anche in fiera dagli stessi espositori.

ORARI DI APERTURA: Sabato 14:00 -19:00 / Domenica 10:00 - 19:00

INFORMAZIONI: www.vicenzasposinfiera.it

Ingresso gratuito con registrazione on line su: www.multimediatre.com/sposi/LandingPage.aspx?c=VI&f=FB

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 28 ottobre

Ore 17 - WORKSHOP - Uno spettacolare viaggio alla scoperta del mondo per sognare ad occhi aperti il vostro viaggio di nozze - A cura di Monet Viaggi in collaborazione con Mappamondo

Ore 18 - WORKSHOP: LIBRETTO NOZZE - Un nuovo modo di realizzare e personalizzare il libretto messa di matrimonio - Il tutto a portata di click - A cura di Enzo Gottardo esperto di liturgia

Domenica 29 ottobre

Ore 11 - WORKSHOP: LIBRETTO NOZZE - Un nuovo modo di realizzare e personalizzare il libretto messa di matrimonio - Il tutto a portata di click - A cura di Enzo Gottardo esperto di liturgia

Ore 16 - WORKSHOP - Un giro del mondo tra i continenti per un viaggio di nozze speciale - A cura di Monet Viaggi in collaborazione con Viaggidea

Ore 17 - "4Dream in Villa Curti: Aperi-Lights" - Spettacolo di luci con aperitivo - Sarà l’occasione per brindare al vostro giorno più bello in una magica atmosfera di luci, scenografie e arredi realizzata e offerta da 4Dream.

