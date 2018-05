Il Mondo Virtuale Valdagno Schio, con Progetto Giovani Valdagno e il Comune di Valdagno organizzano



VALDAGNO COSPLAY COMICS & GAMES 2018

giunto alla terza edizione!



DOMENICA 20 MAGGIO 2018 presso PALALIDO DI VALDAGNO in Via Alessandro Volta.



Valdagno Cosplay Comics & Games è una fiera dedicata a tutti gli

appassionati di Cosplay, fumetti, videogames e action figure ed è inserita in Valdagno Che Legge.



Apertura ore 10.00 chiusura ore 19.00

Ingresso 1€





Il programma