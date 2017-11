Dopo la 1° ediziontrentina di selezionati handmakere del 28 ottobre, sabato 25 novembre dalle 10 alle 19 in piazza Castello a Vicenza torna "Unico - Il Mercato del Fatto a Mano", organizzato da Le Carrousel e dall’associazione Centro Storico Città del Palladio con Non Ho l’Età in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione.

La manifestazione, che esalta il prodotto fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping per incuriosire e sorprendere. "Unico" è uno spazio in cui trovare pezzi irripetibili con storie da vivere, indossare, raccontare e anche ascoltare, dal momento che gli espositori sono gli ideatori e realizzatori dei manufatti posti in vendita.

In questa edizione pre-natalizia sarà possibile trovare gioielli in metallo o tessuto, cappellini tricottati per bambini, ceramiche per personalizzare un angolo della propria casa, composizioni di piante, borse per signore e signorine, giochi in legno ricavati da oggetti di uso comune e molte altre cose realizzate da una trentina di handmaker selezionati.

"Unico - Il Mercato del Fatto a Mano" tornerà, per l’edizione natalizia sempre in piazza Biade sabato 16 e domenica 17 dicembre.

Per informazioni: 349.6410654 - nonholetaeventi@gmail.com.

