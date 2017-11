"SpazioCasa 2017" alla Fiera di Vicenza: soluzioni arredamento e comfort abitativo

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre e da venerdì 1 a domenica 3 dicembre alla Fiera di Vicenza è in programma "SpazioCasa 2017", salone dedicato alle idee e alle soluzioni per la casa, diviso in 2 grandi aree tematiche per l’arredamento (mobili e complementi per indoor e outdoor) e per i servizi di comfort abitativo (finiture d’interni, edilizia, impiantistica, calore e risparmio energetico).

Un raggruppamento tematico frutto di un restyling vero e proprio che ha rinnovato l'evento per rendere la visita ancora più semplice e ricca di spunti in linea con le evoluzioni coninue del concetto di abitare.

Le proposte di arredamento spaziano dalle più classiche a quelle più di design, e lo stesso vale anche per complementi d’arredo, accessori ed elementi decorativi. Oltre a stand aziendali, sono presenti anche artigiani in grado di realizzare mobili su misura per soddisfare anche le richieste più esigenti. A disposizione un esperto per aiutare chiunque sia interessato a rinnovare l’arrendamento della propria casa o a migliorarne l’aspetto con piccoli interventi per renderla più appetibile per la vendita o l’affitto.

Una casa moderna all’insegna dell’efficienza energetica, ma anche sorgenti di luce innovative e rivestimenti per interni ed esterni eco-compatibili e antibatterici, icone del design e light art.

Orari di apertura: 15:00 - 20:00 venerdì / 10:00 - 20:00 sabato e domenica

Informazioni e programma espositori: www.spaziocasafiera.it

