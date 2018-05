Sesto concorso di eleganza per auto storiche a Vicenza

Piazza dei Signori e piazza San Lorenzo faranno da cornice alla sesta edizione del concorso di eleganza per auto in programma domenica 20 maggio, organizzato dall’associazione Astego Motori d’Epoca in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione, la Fondazione e Museo Targa Florio, e con il patrocinio della Regione Veneto.

“C’era una volta” vuole coniugare la passione per le auto d’epoca di pregio agli affascinanti scenari cittadini. Inoltre le auto sfileranno in abbinata a modelle vestite con abiti del periodo storico.

I 25 partecipanti a bordo delle loro auto si ritroveranno domenica 20 maggio tra le 14.30 e le 15.30 per poi partire accompagnati dalla Fiat 1100 del corpo della polizia locale di Vicenza.

Le auto percorreranno 20 chilometri attraversando il centro storico di Vicenza e alcune località della provincia.

L’arrivo in piazza dei Signori è previsto per le 17 dove 12 modelle selezionate verranno truccate e acconciate da “I Casarotto”. Indosseranno abiti, realizzati da “Una Nouvelle Vie Atelier”, appropriati all’epoca dell’auto in cui saliranno per poi sfilare nelle vie del centro storico e farsi ammirare.

La successiva sfilata delle auto, a passo d'uomo, a gruppi di tre, prevede l'uscita da piazza dei Signori, percorrendo contra’ Santa Barbara, poi svolteranno a sinistra verso corso Palladio fino all'incrocio con corso Fogazzaro.

Procederanno quindi a sinistra in via Cesare Battisti, piazza Duomo, contra’ Vescovado, piazza Castello, corso Palladio. Le auto rientreranno infine in piazza dei Signori da contra’ Santa Barbara. La sfilata sarà accompagnata dalla presentatrice Fiammetta Benetton.

In piazza dei Signori, ad allietare l'evento, è previsto l'intrattenimento con musica dal vivo swing e jazz anni '30 e '40 del gruppo “Girls on the Road”.

La giuria sceglierà quindi il Best of show model cars 2018. Alle 19.30 circa sono previste le premiazioni.

Le auto storiche saranno accompagnate dai mezzi dello sponsor Auto Bisson Mazda.