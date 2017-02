"Schio Cosplay & Games 2017": mostra-mercato, giochi e gare

Domenica 19 febbraio dalle 10 alle 18.30 l'Associazione Cuore di Schio (Centro Commerciale Naturale) in collaborazione con il comune di Schio e con la gestione dell'evento affidata a "Il Mondo Virtuale", organizza "Schio Cosplay & Games 2017", uno straordinario evento fantasy di grande richiamo per tutti gli appassionati del genere presso l'Ex-Lanificio Conte di Schio in via XX Settembre. Una giornata di puro svago e relax con cosplay, tornei di videogames, giochi di carte, giochi da tavolo, dei Lego e molto altro ancora. L'evento è nato per dare spazio ai negozi locali e alle associazioni della zona di farsi conoscere e promuovere le loro attività, per far divertire grandi e piccini, passando una giornata di divertimento insieme. Durante tutta la durata della fiera ci sarà la mostra-mercato con bancarelle con action figure videogames, retrogames, giochi in scatola, fumetti. Inoltre alcune associazioni culturali organizzeranno partite dimostrative di giochi da tavolo, di miniature, tornei Lego. Da non perdere assolutamente la "Gara Cosplay" gratuita aperta a tutti con 1 console Play Station 4 in premio al 1° classificato. Ingresso libero. Per informazioni: info@cuoredischio.it - www.cuoredischio.it.

ORIGINI E SIGNIFICATO COSPLAY (da Wikipedia): Cosplay (コスプレ kosupure) è una parola-macedonia formata dalla fusione delle parole inglesi "costume" (costume) e "play" (gioco o interpretazione), che indica la pratica di indossare un costume, rappresentando un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e interpretarne il modo di agire. Il fenomeno precursore del cosplay nasce in America nel 1939 con il futuristicostume indossato da Forest J. Ackerman e ispirato al film "La Vita Futura" di William Cameron Menzies. Solo nel 1984 il reporter giapponese Takahashi Nobuyuki coniò la parola "cosplay", per descrivere ciò che aveva visto durante il suo viaggio in America presso le convention statunitensi. Il fenomeno assunse una certa rilevanza a partire dal 1995, quando la stampa giapponese dedicò per la prima volta un articolo a questo fenomeno: un gruppo di ragazzi nella città di Tokyo indossò i costumi ispirati a personaggi della serie Neon Genesis Evangelion. Da allora il cosplay si è sempre più diffuso anche nel resto del mondo, soprattutto tra le schiere di fan più appassionati. Il cosplay si è legato indissolubilmente alla cultura nipponica al punto di essere creduto originario del Sol Levante. Infatti il personaggio rappresentato da un cosplayer appartiene spesso al mondo dei manga e degli anime, molto diffusi nel paese asiatico, ma non è raro che il campo di scelta si estenda ai tokusatsu, ai videogiochi, alle band musicali, particolarmente di artisti J-Pop, J-Rock, K-Pop o K-Rock (musica pop e rock giapponese o coreana), ai giochi di ruolo, ai film e telefilm e ai libri di qualunque genere e persino alla pubblicità.

