Pozzoleone, 503a Fiera di San Valentino: tutto il programma

l Comune di Pozzoleone è lieto di invitarvi alla CINQUECENTOTREESIMA EDIZIONE della FIERA DI SAN VALENTINO!



Dal 9 al 18 Febbraio 2018 una settimana di manifestazioni ed eventi che fanno vivere il Comune e lo portano al centro della vita culturale ed economica vicentina e non solo.

Nelle due domeniche servizio di BUS-NAVETTA con parcheggio sulle piazze:

linee:

• Bressanvido Zona Industriale- area Fiera

• Carmignano di Brenta Centro - area Fiera

• Carmignano di Brenta Zona Industriale - area Fiera

• Friola - area Fiera

• Scaldaferro - area Fiera

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

dalle 19.00 Tutti al Luna Park

(durante la prima ora di apertura utilizzo gratuito delle attrazioni non a premi)

ore 21.00 presso il palasport di via Casona

ballo liscio con l’orchestra SORRISO – ingresso € 5 –

EVENTO PROMOSSO DA SICCE

SABATO 9 FEBBRAIO 2019

ore 10.30 apertura ufficiale della 503a Fiera di San Valentino:

presso il Centro Culturale Giacomo Zanella,

con il tema “LA FIERA TRA IL TALENTO E LE GENERAZIONI”

interverranno: Il Sindaco avv. Giada Scuccato,

Facco Maurizio – Presidente del Mandamento di Vicenza;

Conzato Eddi – Delegato Comunale di Pozzoleone

ore 11.30 visita delle autorità alla 22a esposizione al coperto nella tensostruttura a nord della chiesa

dalle 14.30 Tutti al Luna Park, divertimento assicurato con poca spesa (costo biglietti 1 €).

ore 19.00 apertura stand gastronomico presso la palestra (accessi da tensostruttura e centro giovanile)

ore 21.00 presso il palasport di via Casona:

ballo latino con le scuole CUBA MIA – RAPHASTILE – POR TODO EL MUNDO

EVENTO PROMOSSO DA CORTAL EXTRASOY

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 LE NOSTRE TRADIZIONI

nella Piazza Del Grano mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione Corte Contadina Ca’ Dolfin, attrezzature campionarie, inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 prosegue l’esposizione al coperto

dalle ore 8.00 apertura stand gastronomico presso la palestra (accessi da tensostruttura e centro giovanile)

dalle ore 9.00 alle ore 18.00: visita guidata del campanile

nel pomeriggio concerto campanario del locale gruppo CORDE E MUSICA

dalle ore 10.00 alle ore 18.00: il comitato ed i volontari della Biblioteca comunale ti aspettano per l’iniziativa SALTO NEL BUIO presso la tensostruttura a nord della Chiesa

ore 11.00 APERITIVO CON L’ARTISTA Ferruccio Tessarollo in arte “Uccio Texture” nella tensostruttura in Piazza del Grano

dalle ore 17.00 CUOREMATTO PREPARTY

aperitivo con DJ Set presso la Piazza di Pozzoleone, fronte stand Alpini di Pozzoleone

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso il centro culturale Giacomo Zanella:

SLOW TASTE – percorso di degustazione enogastronomica

Presentazione: avv. Giada Scuccato

EVENTO PROMOSSO DA ENOTECA PAGANINI

Biglietti in vendita online a partire dall’11 gennaio: https://slowtaste-secondaedizione.eventbrite.it

ore 21.00 presso LA SALA CONSILIARE convegno sul tema

“Il benessere per le tue piante (fruttiferi, ornamentali e da orto) e per il tappeto erboso impiegando prodotti consentiti in agricoltura biologica”

Presentazione: avv. Giada Scuccato

Relatore: Mauro Agrotecnico Flora

Seguirà buffet – ingresso libero –

EVENTO PROMOSSO DA AGRARIA PAROLIN

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019

ore 20.30 presso il centro culturale Giacomo Zanella convegno sul tema:

“Ottimizzazione dell’alimentazione: soluzioni per l’aumento della redditività nell’allevamento della vacca da latte.”

Presentazione: avv. Giada Scuccato

Relatore: prof. Andrea Formigoni – Ordinario di Nutrizione e Alimentazione Animale Università di Bologna Alma Mater Studiorum.

Interverrà il Presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Vicenza: Eugenio Bortoli

Seguirà Buffet

EVENTO PROMOSSO DA GIMA

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

ore 20.30 presso il centro culturale Giacomo Zanella serata di degustazione dal titolo:

serata di degustazione: SAPORI DI TOSCANA

Presentazione: avv. Giada Scuccato

Relatore: Niccolò Panerai – Castello di Ama

– ingresso € 25 a persona –

EVENTO PROMOSSO DA ENOTECA PAGANINI

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

dalle 14.30 Tutti al Luna Park, divertimento assicurato con poca spesa (costo biglietti 1 €)

ore 15.00 presso la chiesa di Pozzoleone Santa Messa e benedizione del pane in onore di San Valentino

ore 19.00 presso la chiesa di Pozzoleone Santa Messa Solenne cantata in onore di San Valentino

ore 20.45 presso il centro culturale Giacomo Zanella concerto intitolato

“PER DIRTI T’AMO… IN MUSICA”

Con la partecipazione di Schola Cantorum di Pozzoleone

Voce recitante: Gabriella Costalunga

Al pianoforte e alla direzione il maestro Mattia Cogo

EVENTO PROMOSSO DA ARREDOGROUP

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

ore 20.30 presso palasport di via Casona spettacolo di MAGIA con “FRANK CADILLAC CLUB” (associazioni dei maghi) intitolato: “VENERDI’ DI MAGIE”

INGRESSO GRATUITO – Un’eventuale offerta sarà raccolta a favore dell’associazione Aiutismo, Associazione Onlus di genitori con figli autistici.

SABATO 16 FEBBRAIO 2019

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mostra all’aperto di autovetture, motocicli, veicoli commerciali e attrezzature campionarie, inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle; prosecuzione nella Piazza Del Grano mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione Corte Contadina Ca’ Dolfin, attrezzature campionarie,

dalle ore 8.00 alle ore 23.30 prosegue la esposizione al coperto

dalle ore 8.00 apertura stand gastronomico presso la palestra (accessi da tensostruttura e centro giovanile)

dalle 10.00 Tutti al Luna Park, divertimento assicurato con poca spesa (costo biglietti 1 €).

ore 10.30 presso il centro culturale Giacomo Zanella convegno organizzato da Coldiretti Vicenza sul tema:

“La Spesa intelligente: l’etichettatura come strumento del cittadino per scelte consapevoli”

Presentazione: avv. Giada Scuccato – Sindaco del Comune di Pozzoleone

Relazione di Lorenzo Bazzana – Responsabile nazionale di Coldiretti e Area Economica

Interventi di: Martino Cerantola – Presidente Provinciale Coldiretti Vicenza

Giuseppe Pan – Assessore All’Agricoltura Regione Veneto

Roberto Palù moderatore

Conclusioni di Davide Fioravanzo – Presidente di zona Coldiretti Sandrigo

ore 17.00 presso centro culturale Giacomo Zanella:

LA COMUNITÀ RINGRAZIA – cerimonia di premiazioni e riconoscimenti

seguirà buffet

ore 21.30 presso il palasport di via Casona

MUSICA COUNTRY Luca & Nike ed Eros

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mostra all’aperto di autovetture, motocicli, veicoli commerciali e attrezzature campionarie, inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle; prosecuzione nella Piazza Del Grano mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione Corte Contadina Ca’ Dolfin attrezzature campionarie.

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 prosegue la esposizione al coperto

dalle ore 8.00 apertura stand gastronomico presso la palestra (accessi da tensostruttura e centro giovanile)

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 visita guidata del campanile

nel pomeriggio concerto campanario del locale gruppo CORDE E MUSICA

dalle ore 10.00 alle ore 18.00: il comitato ed i volontari della Biblioteca comunale ti aspettano per l’iniziativa SALTO NEL BUIO presso la tensostruttura a nord della Chiesa

dalle ore 17.00 SHEKY vs RUMBA djset

aperitivo con DJ Set presso la Piazza di Pozzoleone, fronte stand Alpini di Pozzoleone