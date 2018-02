PESCARE SHOW Salone Internazionale della Pesca Sportiva e Nautica da Diporto - Fiera di Vicenza " 24-26 febbraio

Fiera di Vicenza - PESCARE SHOW 2018 offrirà un percorso espositivo rinnovato grazie ad una diversa collocazione delle varie merceologie sui 30.000 mq dell’esposizione. Cinque padiglioni occupati, 220 le aziende presenti. La Hall 7 guiderà i visitatori alla scoperta della top player italiani e internazionali della pesca sportiva nel mondo: attrezzature tecniche, componentistica per la realizzazione di prodotti finiti, accessori e abbigliamento waterproof. La Hall 6,denominata Fly Fishing World, sarà interamente dedicata al mondo della pesca a mosca, con la presenza dei migliori costruttori al mondo di mosche artificiali che, per il terzo anno consecutivo, daranno vita con le loro dimostrazioni dal vivo al “Pescare Show Fly Tying Experience”.

In continua crescita la nautica da diporto, cui sarà dedicata per la prima volta una intera area, la Hall 1 con il Boating Show, mostra delle eccellenze in fatto di imbarcazioni, motori e relativa componentistica per la pesca sportiva in mare. La Hall 2 ospiterà le mostre collaterali e, insieme alla Hall 4, l’ampia shopping area.

FOCUS ON PESCARE SHOW 2018

Qualifica: Fiera internazionale; Organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; periodicità: annuale; 19^ edizione;

group exhibitions director lifestyle & innovation: Paolo Audino; brand manager: Patrizio Carotta; ingresso: operatori e grande pubblico; biglietti: intero 17 euro

orari: sabato 24 e domenica 25 febbraio 9.00-19.00, lunedì 26 febbraio 9.00-16.00