Noventa Comics 4° edizione



Un saluto a tutti gli amici nerd e non!

Il 30 settembre 2018 resterà una data impressa nei cuori di tutti gli appassionati di videogiochi e fumetti del triveneto!

Torna l'appuntamento noventano!!



Aree e programma (in breve)

- Torneo Fifa 18 & Fifa 19

- Stazione gioco libero con le ultime novità di video game

- contest cosplay

- stazione retrogame (area con console del passato a cura di "RetroAcademy)

-Stand Comics (stand gastronomico aperto tutto il giorno con sfiziose sorprese

-Dimostrazione e prova combattimento spade laser

- Area Oriente e tradizione con giochi di altri tempi di abilità e logica in legno & esibizioni di arti legate al mondo dell'oriente

-Esibizione e dimostrazione dei droni

-Workshop Modellismo

- Area dedicata ai Lego



Area ComicSound

Fra gli ospiti di quest’edizione, saranno presenti la Casa Editrice Festina Lente, la scuola di arti visive Dalí Arts, l'associazione amici de "il vittorioso" e Breganze Comics e ovviamente non mancheranno numerosi artisti del mondo dei fumetti.

Durante la manifestazione, gli autori e speaker della rubrica di Radio Noventa “ComicSound”: un gruppo di esperti ed appassionati del mondo del fumetto, intervisteranno in diretta gli ospiti che presidiano con le loro postazioni l’area fumetto.



ComicSound, la nuova trasmissione di RadioNoventa, è nata con l’intento di parlare di fumetti a tutto tondo. L'idea è di creare uno stimolante dibattito tra soggetti con approcci diversi: tra il mondo della radio (radio Noventa), tra la visione più scolastica con docenti e studenti (Dalì Arts) e un gruppo che riunisce vari appassionati del mondo del fumetto ( Breganze Comics).



Fumettisti presenti:

Luca & Vale

Luca Salvagno

Federico Dalla Rosa

Luca Debus

Alessandro Gangarella

Silvia Danieli

Athos Careghi

Alice Trentin

Silvia Zancan

Franco Carrara

Daniele Dal Maso

Marco Munaretto

Martina Schena (Becky)

Enrico Trentin (ET)

Alberto Baldisserotto

Michela Mika Fusato

e molti altri ...



Area Cosplay :

-Contest Cosplay

-Concorso fotografico con la collaborazione di Club fotografico Il Campanile e Bruno Euronics (Vicenza)

Dalle 14.30 alle 17.00 apertura straordinaria di Villa Barbarigo

Villa Barbarigo

sede del Comune ed ubicata nel centro storico del paese. La Villa, del XVI secolo in stile Palladiano, presenta al suo interno alcune bellissime sale affrescate che possono diventare un originale e scenografico spazio per i vostri shooting fotografici. Caratteristica anche la scalinata esterna con affaccio sulla piazza del paese.





Area Games :

- Torneo di fifa 18 & fifa 19

⁃ A pochi giorni dall’uscita in esclusiva il nuovo fifa 19

⁃ Torneo di hearthstone

⁃ Fai un tuffo nel passato con le nostre postazioni retro game dedicate alle console che hanno fatto la storia

RetroAcademy è un’attività espositiva ricreativa culturale, rivolta ad appassionati e nuove generazioni accompagnandoli in un percorso emozionale che parte dagli anni 70 fino agli anni 90 (e limitrofi), con computers e materiali informatici ed arredamento* relativi al periodo. Tutti i computers, sono originali e corredati da TV o Monitor a tubo catodico (CRT).



- Free game su console next gen (ps4, switch, xboxone) con giochi selezionati dal nostro personale

⁃ Htc vive: prova anche tu la realtà virtuale

⁃ Simulatore di guida: immedesimati nei panni di un pilota professionista e prova a battere tutti i record

-Torneo Yu-Gi-Oh!

-Torneo Pokémon VGC 19 ore 10.30

⁃ Torneo di Magic

⁃ Dimostrazioni gratuite di giochi da tavolo e di ruolo a cura della associazione "forgia dei mondi"

⁃ Sfida i tuoi amici con giochi di altri tempi completa di diversi giochi di Logica e abilità in legno adatti a tutte le età





Area Oriente e Tradizione

Aree dedicate alla tradizione e al mondo orientale.

Sarà presente uno spazio dedicato alle esibizioni di varie arti marziali e altre pratiche.

Prevista un’area dedicata ai giochi in legno d’altri tempi. Sfida i tuoi amici con giochi di logica e abilità.







ZugàTolando,

si propone di organizzare eventi con l’intento di far riscoprire le tradizioni di un tempo ed il piacere del gioco.

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione”