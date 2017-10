"MOVE! Fitness e Sport Indoor" alla Fiera di Vicenza

Sabato 28 e domenica 29 ottobre alla Fiera di Vicenza è in programma "MOVE!", dedicato al fitness e allo sport indoor dove i visitatori saranno protagonisti attivi del ricco palinsesto di attività e novità introdotte dai migliori "presenter" italiani e internazionali. E' l’unica manifestazione fieristica del periodo autunnale, che avvicina sportivi e professionisti in visita dal Nord e Centro Italia all’offerta di prodotti e servizi legati a questo settore.

L'evento non è riservato ai soli professionisti e sportivi, ma è pensato anche per coloro che non si sono mai avvicinati all’attività fisica, promuovendo il perseguimento di una vita sana dall’alimentazione alla cura del corpo e della mente oltre ad uno stile di vita più attivo. Le attività di "MOVE!" spazieranno da quelle più dinamiche alle meditative, indirizzate al benessere o alla forma fisica e legate al gruppo o alla singola persona. Questi "stili di movimento" caratterizzano diversi profili di appassionati della vita sana e attiva.

ORARI DI APERTURA: 9.30 - 19

BIGLIETTI: 12 euro un giorno - 18 euro due giorni

INFORMAZIONI: www.vicenzafiera.it/it/fiere/move

