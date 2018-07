Montecchio Marittima 2018

Da Mercoledi 1 a Domenica 5 Agosto ritorna "Montecchio Marittima Beach Party" in piazza Marconi a Montecchio Maggiore

La piazza si trasformerà anche quest’anno nella spiaggia più affollata e adrenalinica del Vicentino, con musica, sport e stand gastronomici: una manifestazione per tutte le età, giunta alla settima edizione.

La squadra organizzatrice è l’associazione Quadratum: saranno in tutto 120, quasi esclusivamente di Montecchio Maggiore, le persone impegnate nell’allestimento e nella gestione degli eventi che si susseguiranno sulla spiaggia creata in piazza grazie a 760 metri cubi di sabbia trasportati da 12 bilici. E giovani montecchiani sono anche i protagonisti degli scatti fotografici che accompagnano il materiale promozionale della manifestazione.

Confermata anche quest’anno la possibilità di pagare le consumazioni con lo smartphone tramite l’app Satispay, così come sono confermate le partnership con prestigiose marche internazionali del beverage (segno tangibile della forte risonanza anche mediatica dell’evento) e la possibilità di gustare i panini con hamburger a chilometro zero.

Il giovedì, venerdì e sabato dalle 17,30 alle 19,30 sarà attiva l’area bimbi con animatori che proporranno gare di castelli di sabbia, gare con le biglie e la baby dance. Novità saranno poi la zona relax con sedie a sdraio e birre artigianali e uno stand dedicato alla degustazione di cocktail analcolici per lanciare un messaggio orientato al bere responsabilmente.

Anche quest’anno un occhio di riguardo sarà dedicato all’aspetto della sicurezza, curato dalla CSS S.C. Group che metterà in campo il già collaudato protocollo “Sicurezza 3.0”: a seconda della serata saranno presenti dai 6 ai 9 safeguard appositamente formati per seguire grandi eventi e specializzati anche nella gestione del panico.

Restando in tema di sicurezza, l’Amministrazione comunale emanerà un’ordinanza che vieterà nei giorni della manifestazione, sia nell’area dell’evento che nei bar limitrofi, la vendita di bevande in bicchieri e bottiglie di vetro.

Ma saranno soprattutto le serate all’insegna della musica ad infiammare Montecchio Marittima. Ecco il programma completo:

Programma



Mercoledì 1 agosto – Welcome to Miami.

In collaborazione con “Flight”, per una notte si volerà nella città del divertimento con speciali animazioni ed effetti. Scalderanno il pubblico la special voice di Thorn e lo special dj set di Andrea Bozzi. Opening Christian Zini.

Giovedì 2 agosto – Yano music machine.

Dopo più di 40 anni di console, primo dj al mondo accompagnato da una vera band con centinaia di produzioni discografiche e un grande successo in evoluzione costante, Yano dj decide di far diventare il suo “brand” un format dedicato alla musica alternativa, storicamente definita “afro” con il suo stile inconfondibile.

Il 2018 segnerà un nuovo passo del suo cammino che lo vedrà mettersi in “regia” della grande novità dell’estate,

Macumba, uno spettacolo che trasformerà la semplice esibizione di un dj in uno show ad effetto che unirà musica e live performance di 4 e più artisti.

Con lui ci sarà un team selezionato di grandissimi professionisti storici del mondo della notte:

dj Ottomix, dj Morgan, Showzer e il dj & vocalist Roberto Stoppa.

Venerdì 3 agosto – Party Hard!

In collaborazione con “Crash – The party”, saranno protagonisti il dj set dei RiverBros e la voce di Mattia de Luca.

Sabato 4 agosto – Circus Show.

In collaborazione con “Beat”, attrazioni, effetti speciali e acrobazie per portare un vero circo a Montecchio Maggiore. Sul palco i dj Raffaele Palma e Steven Smith e alla voce Mc BIG.

Domenica 5 agosto – ALOHA Hawaiian Party.

In collaborazione con “Makarena”, un lungo aperitivo hawaiano per chiudere in bellezza. La serata vedrà protagonisti il “Makarena dj set” e l’animazione delle Makarena Girls.

__________



INFO:

+39 3313508415