Mondo Motori Show 2019: Salone delle auto e delle moto in Fiera a Vicenza

Il 30 e il 31 marzo saranno due giorni ricchi di emozionanti novità per gli appassionati delle due e delle quattro ruote: torna MONDOMOTORI SHOW . driving passion, il salone dei motori organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Il weekend trasformerà il Quartiere Fieristico di Vicenza in un rombante circuito ad alto tasso di adrenalina. Ma l´undicesima edizione di MONDOMOTORI SHOW sarà un´esperienza divertente e appassionante anche per tutta la famiglia, per grandi e piccini grazie alle esibizioni e alle spettacolari acrobazie proposte dagli eventi collaterali.



Gli amanti di auto e moto di ogni età potranno ammirare gli ultimi modelli di serie, stupirsi di fronte alle più estreme customizzazioni, emozionarsi con le ´vecchie signore´ del passato, assaporare l´avvincente mondo delle gare stringendo la mano ai campioni di molte discipline come il rally, il drifting e il freestyle. Potranno inoltre dedicarsi allo shopping per rinnovare il proprio abbigliamento tecnico o l´accessoristica, e partecipare a molte attività come simulazioni e dimostrazioni di guida sicura in collaborazione con la Polizia Stradale.



Con i suoi 12.000 mq di superficie la Hall 7 presenterà la più grande esposizione di novità del settore auto del Nord Est, con le anteprime e le novità in uscita dei marchi leader del settore. Nella Hall 6 una vetrina interamente dedicata all´ibrido e all´elettrico, oltre all´offerta di noleggio a lungo termine e flotte aziendali per i visitatori business.



Nella Hall 4 ampio spazio alle gloriose quattroruote che hanno fatto la storia del rally, pezzi unici e originali che raccontano le imprese di piloti quali il bassanese campione del mondo Miki Biasion, ospite della sezione vicentina dell´ACI. Tra prototipi, auto ufficiali da corsa, e show car, ma anche impianti audio, accessori e ricambi per tutte le categorie, l´area dedicata a Racing e tuning permetterà agli appassionati di confrontarsi con preparatori esperti e raccogliere consigli utili per personalizzare e trasformare al meglio le proprie auto.



Il paradiso dei centauri sarà il MotorBike Show della Hall 1, uno spazio per esplorare il mondo delle due ruote a 360°. In collaborazione con i principali concessionari del vicentino sarà possibile ammirare dal vivo gli ultimi modelli di serie destinati al mercato, ma anche le special customizzate dai migliori preparatori in arrivo da tutta Italia. Non mancheranno all´interno del padiglione le aziende leader specializzate in abbigliamento e accessori che presenteranno le novità in promozione per i visitatori.



A disposizione del pubblico, inoltre, una mostra mercato sull´usato di qualità (Hall 2), ricca di occasioni su auto storiche o di interesse storico e tanto intrattenimento per grandi e piccini con spettacolari acrobazie ospitate negli spazi esterni della fiera. Imperdibili, infatti, i live show: su tre ´palcoscenici´ allestiti per l´occasione si alterneranno in performance mozzafiato campioni di drifting, freestyler di fama internazionale e stuntman professionisti.

il Quartiere Fieristico di Vicenza in un palcoscenico a cielo aperto per MONDOMOTORI Show - driving passion: il salone dei motori regalerà due giorni non stop di grandi emozioni a tutta la famiglia grazie alle specialità acrobatiche più spettacolari come freestyle, drifting e stuntworks mozzafiato.

Sabato e domenica a partire dalle 9.30 si esibiranno a rotazione nelle aree esterne della fiera tra le Hall 6 e 7 alcuni grandi nomi del divertimento acrobatico: Didi Bizzarro e il suo team di stuntman, i piloti del drifting di Area 51 guidati da Matteo Gerolimon e il Rainbow Racing Team che usa l’Ape Piaggio, il Freestyle su moto e quad di Daniele Serblin e il salto inedito di sua moglie Monica Moroni.

Il pubblico di Mondomotori conosce bene gli stuntworks del team di Didi Bizzarro, 10 piloti professionisti in grado di effettuare guida su due ruote, drift, parcheggi di precisione e guida acrobatica su motociclette, quad, automobili, furgoni, camion, trattori e molto altro.

Robby Lamprecht Junior, conosciuto come Didi Bizzarro, è figlio d’arte. Nato a Limassol (Cipro) nel 1984 durante un festival a cui la sua famiglia partecipava, a 5 anni ha iniziato ad accompagnare gli zii con brevi sketch, portando ben presto un suo numero su una moto Honda. A 11 anni ha avuto l’altezza giusta per mettersi al volante di un’auto e due anni dopo ha debuttato con testacoda e traversi. "Dieci anni in tour, è così che mi son fatto le ossa – racconta. Con 300 show all'anno per un totale di 10.000 ore di allenamento sotto l'ala dei grandi stuntman della mia famiglia ho potuto affinare la tecnica e diventare un professionista". Una tradizione di famiglia, dunque, scaturita dal talento del circense italiano, nato in Tunisia nel 1935 e cresciuto in Francia, Pascal Bizzarro e tramandata prima ai figli Patrick (1964) e Davide (1968), quindi a Didi.

Sono 19 i piloti del team Area 51 che porteranno a Mondomotori il “drifting” (letteralmente “deriva”), disciplina sportiva che si pratica con auto a trazione posteriore per effettuare le sbandate controllate tipiche dei rally su terra e fango.

Del team nato a Montemerlo (PD) vent'anni fa fanno parte Matteo Gerolimon che arriva direttamente dal King Drift (campionato italiano di drifting), Filippo e Riccardo Mazzucato su Bmw 328 e Bmw 330, Matteo Vitale con la sua la Giapponese Nissan Silvia S13, Samuele ed Enrico Milani, Matteo Tennina, Enrico Paccagnella, Marco Levio, Tiziano e Alberto Savioli, Dante Daniele, Ermes Redrezza, Luca Destro, Mirko Donolato, Luca Favron, Marco Dalla Fontana. In squadra anche Nives Arvetti (concorrente del King Drift e della gara italiana del campionato europeo su BMW e37 M3) e Cristina Pattono (già concorrente del 1° trofeo 225 e quest'anno in gara al King Drift).

Daniele Serblin effettuerà salti mozzafiato su moto e quad, raggiungendo i 30 metri di lunghezza e i 20 metri di altezza. Il Freestyle Motocross è una specialità che non si concentra sulla velocità in gara, ma sull'abilità dei piloti nel compiere acrobazie durante i salti. Si tratta di uno degli spettacoli più sorprendenti che riescono a meravigliare il pubblico di tutte le età. Pilota professionista di quad-freestyle da 14 anni, Serblin fa parte del team Daboot, composto da circa 20 piloti italiani. Partecipa a tutti i più importanti eventi italiani e detiene un guinness world record per aver attraversato in quad un tunnel di fuoco lungo 25 metri. A Mondomotori si esibisce per la prima volta anche sua moglie, Francesca Moroni, che porta dagli Stati Uniti un salto da rampa in acciaio ancora mai visto in Europa.

A concludere l’avvincente programma della kermesse ad alto tasso di adrenalina, anche la prima prova Game of Skill, un match di abilità nel quale i piloti si misurano sul tracciato in una corsa a ostacoli con la partecipazione interattiva del pubblico, e il Rainbow Racing Team che proporrà invece dei divertenti spettacoli di drifting con l’Ape Piaggio attrezzata e accessoriata.