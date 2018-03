"Mondo Motori" - il 24 e 25 Marzo alla Fiera di Vicenza

Mondo Motori è la Fiera dedicata al mondo delle auto, delle moto e delle bici.



Lo spazio espositivo, che in questa edizione raggiunge i 36.000mq, è diviso in quattro macro-aree dedicate alle automobili, alle motociclette, al mondo del racing e a quello delle biciclette.



Gli oltre 200 espositori propongono più di 1000 marchi diversi, tra cui si può trovare una vasta gamma di accessori per auto, ma anche abbigliamento e accessori tecnici per le due ruote e infine stand per personalizzazioni custom, racing, tuning e car audio. Non mancano dimostrazioni live offerte da ricambisti specializzati sui nuovi sistemi di controllo e riparazioni.



L’area esterna alla Fiera è invece adibita ad “Area Show”, con spettacoli ed esibizioni di grandi campioni di auto e moto per regalare agli appassionati dei motori un emozionante spettacolo dal vivo. Lezioni di drifting e tecniche di guida, show di quad e moto, pit-bike e supermotard, go-kart, performer sulle due ruote e stuntmen temerari: Mondo Motori non è solo una vetrina per i prodotti più nuovi, ma l’occasione unica di regalare esperienze avvincenti e uniche agli amanti dei motori.



Un’opportunità per coinvolgere non solo operatori del settore, ma anche curiosi e appassionati delle due e quattro ruote.

info su : https://www.vicenzafiera.it/it/fiere/mondo-motori e http://www.mondomotorishow.it/

Per richiedere la riduzione del biglietto, visitare il sito : http://www.mondomotorishow.it/riduzioni