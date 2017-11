Mercatini e fiere a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 10 al 12 novembre

Felice weekend gentili lettori!

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

VICENZA - MOSTRA DI RICAMO. Sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 10.30 alle 19, nel salone di Villa Tacchi, viale della Pace 87, Mostra di Ricamo 2017, che raccoglie i lavori eseguiti con impegno e abilità tecnica dall’associazione culturale Arte del Filo. In collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Entrata libera. Inaugurazione sabato 11 alle 10.30. Info: arteldefilo@iol.it - www.artedelfilo.org.

THIENE - TEMPO DI NATALE: ECCELLENZE ARTIGIANE. Sabato 11 e domenica 12 novembre dalle 10 alle 19 si terrà "Tempo di Natale: Eccellenza Artigiane 2017", mostra-mercato al Castello di Thiene con espositori di prodotti locali, complementi d’arredo, abbigliamento, laboratori, hobbistica per il tempo libero e cura della persona oltre a degustazioni tematiche. Orari: 10-20 sabato / 10-19 domenica.

ASIAGO - GIARDINI DI NATALE. Da sabato 11 novembre fino a domenica 7 gennaio 2018 tornano i Giardini di Natale nel centro storico di Asiago tra piazza Carli e piazza Il Risorgimento con i mercatini enogastronomici-artigianali delle casette in legno (artigianato prodotti tipici e addobbi): sabato 10:30-12:30 e 15:00-19:00 e domenica 10:30-19:00 fino al 17 dicembre; ogni giorno 10:30- 19:00 dal 22 dicembre al 7 gennaio.

MAROSTICA - MERCATINI ENOGASTRONOMICI: FESTA PROVINCIALE RINGRAZIAMENTO + GIUBILEO AGRICOLTORE. Domenica 12 novembre dalle 8.30 alle 19 si svolgerà la 67° Giornata Provinciale del Ringraziamento a Marostica oltre al celebrazione del Giubileo dell’Agricoltore con spazio alle biodiversità e alle produzioni autoctone senza varietà geneticamente modificate per degustazioni, mercatini enogastronomici e raduno-sfilata dei mezzi agricoli, che saranno benedetti dopo la Santa Messa delle 10.30.

BREGANZE - MOSTRA MERCATO AGRICOLA ARTIGIANALE - ANTICA FIERA DI SAN MARTINO. Domenica 12 novembre a Breganze si svolgerà la XXII° Rievocazione dell’Antica Fiera di San Martino per la fine dei lavori agricoli all’inizio dell’inverno, con la mostra mercato agricola-artigianale di oltre 100 bancarelle, mostra moto Laverda, espozione animali, benedizione dei mezzi agricoli, expo trattori d'epoca, dimostrazione della trebbiatura, spettacoli di danze popolari, visite guidate al Campanile della Chiesa e degustazioni di prodotti tipici. Il Gruppo Panificatori dell’Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza proporranno pane fresco e altre specialità salate e dolci nello stand della solidarietà.

BREGANZE - ESPOSIZIONE ANIMALI - ANTICA FIERA DI SAN MARTINO. Domenica 12 novembre dalle 9 alle 19 il Gruppo Agricoltori allestirà presso l’ex Comunità Montana l’esposizione degli animali.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

BASSANO DEL GRAPPA - MERCATINI NATALIZI DEL GUSTO - CHALET IN LEGNO. Da sabato 18 novembre a mercoledì 27 dicembre ci saranno i Mercatini di Natale a Bassano del Grappa con gli chalet in legno per degustazioni tipiche in piazza Libertà ed esposizione di artigianato creativo in piazza Garibaldi oltre alle giostre e al trenino in piazzotto Montevecchio.

BARBARANO VICENTINO - MOSTRA MERCATO AGRICOLA ARTIGIANALE - ANTICA FIERA DI SANTA CATERINA. Sabato 25 novembre dalle 8 alle 19 è in programma la 694° Antica Fiera di Santa Caterina a Barbarano Vicentino con la mostra mercato agricolo-artigianale di bancarelle di ogni genere, l'angolo del mandorlato, animali da cortile, esposizione della Meccanizzazione Agricola, mostre artistiche, musica live, esibizioni di volo con i rapaci, giochi di un tempo e degustazioni negli stand enogastronomici per una tradizione storico-culturale, che si mantiene inalterata nel tempo dal 1323.

SANTA CATERINA DI LUSIANA - ANTICA FIERA DI SANTA CATERINA + SAGRA MANDORLATO E TRIPPA. Sabato 25 novembre dalle 9 alle 19 si terrà l'Antica Fiera Franca di Santa Caterina-Sagra del Mandorlato e della Trippa a Santa Caterina di Lusiana in onore della patrona della parrocchia Santa Caterina d’Alessandria con la mostra-mercato agricola, degustazioni e intrattenimenti vari.

BARBARANO VICENTINO - I SAPORI DI SANTA CATERINA - MERCATINI DI NATALE. In occasione della 694° Fiera di Santa Caterina (sabato 25 novembre), per la prima volta a Barbarano Vicentino domenica 26 novembre dalle 9 alle 19 ci saranno "I Sapori di Santa Caterina" con i Mercatini di Natale: si potranno trovare articoli artigianali, prodotti enogastronomici locali ed addobbi per l'albero o la casa.

MONTEVIALE - MERCATINI DI NATALE DEL CASTELLO - ASPETTANDO NATALE. Domenica 26 novembre dalle 9 alle 19 ci sarà il 12° Aspettando Natale con i Mercatini di Natale del Castello a Monteviale con tante idee regalo tra articoli artigianali, prodotti enogastronomici, hobbistica da collezione e oggettistica per addobbi festività oltre alla rievocazione storica medievale con nobili, dame, tamburini e sbandieratori. Non mancherà l'animazione per bambini con burattini, saltimbanchi e Babbo Natale per le letterine. Attivo lo stand culinario della Pro Loco. Inaugurazione del murales Belzoni. Disponibile bus navetta.

GALLIO - MERCATINI DI NATALE PIU' ANTICHI DELL'ALTOPIANO. Da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio 2018 ci saranno a Gallio i Mercatini di Natale più Antichi dell'Altopiano in piazza Italia con le casette in legno: oggetti artigianali, prodotti enogastronomici, articoli da regalo, degustazioni oltre al Villaggio di Babbo Natale con le renne in piazzetta Giardini: 10-12.30 e 15.30-19 (8 - 9 -10 - 16 - 17 dicembre; ogni giorno dal 22 dicembre al 7 gennaio 2018).