Mercatini di Natale più antichi dell'Altopiano a Gallio

Da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 sono in calendario a Gallio i Mercatini di Natale più antichi dell'Altopiano alla 19° edizione in piazza Italia con le caratteristiche casette in legno in piazza Italia oggetti artigianali, prodotti tipici enogastronomici, articoli da regalo, giocattoli, arredamento, abbigliamento oltre a degustazioni negli stand culinari.

Si potranno trovare candele profumate, addobbi colorati, giocattoli e passatempi vari oltre a degustare cioccolata calda o di vin brulè. Le renne del Villaggio di Babbo Natale attenderanno i bambini in piazzetta Giardini in un'atmosfera ancora più magica. I più piccoli avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale per consegnargli di persona la propria letterina.

Dall'11 novembre il mercatino aprirà solo ogni fine settimana al sabato e alla domenica, mentre dal 22 dicembre al 7 gennaio sarà operativo tutti i giorni. Vedi anche: "Mercatini di Natale 2016 a Gallio".

ORARI E GIORNI DI APERTURA:

8 - 9 -10 dicembre 2017: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

16 - 17 dicembre 2017: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19

Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19:00

ESPOSITORI E COMMERCIANTI MERCATINI DI NATALE: El Casolin De Gallio - Made In Ghel - Auser Arca Gallio - Alimentari Carlo & Margaret - Bar Commercio - Venatura - Il Filo di Arianna - Pucci Pantofole - Arte Tenda - Coccole & Carezze.

