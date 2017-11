Mercatini di Natale a Bassano del Grappa: chalet in legno tra gusto e tradizione

Da sabato 18 novembre a mercoledì 27 dicembre dalle 10 alle 19.30 sono in calendario a Bassano del Grappa in piazza Libertà e piazza Garibaldi i Mercatini di Natale (22° edizione) con un carosello di idee-regalo tra casalinghi ed artigianato locale, specialità culinarie tipiche e tutto ciò che si può cercare per gli addobbi dell’albero. Non mancheranno vin brulè, cioccolata calda, panini e snack oltre a numerosi eventi collaterali tra musica e spettacoli in fase di programmazione. I caratteristici chalet in legno ospitano una trentina di realtà provenienti dal territorio per un’offerta di qualità.

In piazza Garibaldi si potranno trovare nelle casette addobbi natalizi, fiori e centri tavola, prodotti tipici, composizioni di tessuti e tovaglie, profumi, articoli religiosi, articoli in vetro soffiato, accessori moda, bigiotteria e gioielli. Piazza Libertà sarà caratterizzata da proposte food & drink con prelibatezze dolci e salate da gustare: gli stand saranno chiusi il giovedì e il sabato mattina fino alle 14.30 per permettere il regolare svolgimento del mercato cittadino. Oltre alle casette saranno presenti per tutta la durata del mercatino la "Giostra dei Cavallini di legno" in piazzotto Montevecchio ed il Trenino di Natale (disponibile nei weekend e nei giorni festivi). Vedi anche: "Mercatini di Natale 2016 a Bassano del Grappa".

ELENCO MERCATINI