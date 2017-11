Mercatini di Natale 2017: top 5 a Vicenza e provincia

TUTTI I MERCATINI DI NATALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Moltissimi i Mercatini di Natale a Vicenza e provincia a partire dall'11 novembre 2017 fino al 7 gennaio 2018 tra mostre mercato, mercatini artigianali e fiere.

ELENCO MERCATINI

Tra tutti questi ne spiccano 5 in particolare: i "Giardini di Natale" ad Asiago nell'Altopiano dei Sette Comuni; "Tempo di Natale" al Castello di Thiene all'inizio della Pedemontana Berica; i Mercatini di Natale a Bassano del Grappa "I Sapori di Santa Caterina" a Barbarano Vicentino ai piedi dei Colli Berici; i Mercatini più Antichi dell'Altopiano a Gallio.

TOP 5 MERCATINI DI NATALE SUL TERRITORIO BERICO:

1 - GIARDINI DI NATALE - ASIAGO. Da sabato 11 novembre 2017 fino a domenica 7 gennaio 2018 sono in programma i Giardini di Natale nel centro storico di Asiago tra piazza Carli e piazza Il Risorgimento per i mercatini enogastronomici-artigianali con le casette caratteristiche in legno tra artigianato artistico, prodotti tipici, pezzi di antiquariato, hobbistica da collezione e addobbi vari: sabato 10:30-12:30 e 15:00-19:00 e domenica 10:30-19:00 dall'11 novembre al 17 dicembre; ogni giorno 10:30-19:00 dal 22 dicembre al 7 gennaio.

(nella foto in alto i "Giardini di Natale" ad Asiago in piazza Il Risorgimento e piazza Carli)

Gallery