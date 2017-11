"MEDitT 2017" a Vicenza: innovazioni digitali e sviluppo tecnologico della sanità

Venerdì 17 e sabato 18 novembre dalle 8.30 alle 18.30 si terrà il 7° MEDiT, il salone di riferimento nazionale dedicato alle innovazioni e allo sviluppo tecnologico nel mondo della sanità, alla Fiera di Vicenza in viale dell'Oreficeria 16 con incontri, convegni, corsi, workshop e presentazioni start up e fab-lab. La manifestazione, diventata un aggiornamento indispensabile per tutti gli addetti ai lavori e per coloro che vogliono avvicinarsi a tecnologie sempre più innovative, è la vetrina ideale per promuovere le best practices nel campo dell’e-Health e della digitalizzazione sanitaria.

L’Expo-Forum, manifestazione promossa per la prima da volta da Italian Exhibition Group, si svolgerà in contemporana all'altro evento parallelo PHARMAiT sulle innovazioni nel campo farmaceutico. Vicenza diventerà il cuore pulsante del dibattito sull’innovazione digitale e sui temi di più viva attualità in sanità e in farmacia grazie a questo duplice appuntamento MEDiT-PHARMAiT.

Con un pubblico atteso di oltre 2000 operatori specializzati, un programma articolato su 45 convegni e oltre 270 relatori coinvolti tra confronti scientifici, esposizioni, workshop, speed speech, la 7^ edizione di MEDiT spazierà dalla Cybersecurity in Sanità alla Cardiologia Digitale, dalla Living Technology per il paziente anziano ai convegni dedicati agli aspetti organizzativi del sistema sanitario.

GLI APPUNTAMENTI: Si segnala la Tavola Rotonda ‘L’Azienda Zero ed il percorso della Sanita’ in Veneto ad un anno dalla legge di riforma’ che ha come obiettivo quello di mostrare un modello vincente di organizzazione di un servizio pubblico anche alla luce delle possibilità offerte dalla richiesta di nuove competenze nell’ambito delle autonomie Regionali. Il Convegno ‘Pfas: il Programma di Monitoraggio della popolazione e le misure di riduzione del rischio’ è dedicato alle analisi e alle azioni messe in campo contro l’esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): seguirà una Tavola Rotonda di confronto con la partecipazione di Nicola Dell’Acqua, Direttore ARPA Veneto.



MEDiT e PHARMAiT rappresentano sempre più un importante hub culturale e scientifico per le start up e l’edizione 2017 vuole esaltarne ulteriormente creatività, intuizioni di business e competenze nel settore delle nuove tecnologie con l’iniziativa pensata per i Digital Innovator “We want your Pitch!”. I migliori progetti saranno presentati al pubblico quale platea ideale per trovare finanziamenti e aziende interessate alla loro realizzazione. Altra novità, il programma dell’Expo-Forum si concluderà sabato con la Cerimonia di Premiazione ‘Health Innovation Award’ realizzato in collaborazione con Fondazione CUOA Business School. Saranno premiate le migliori nr.2 tesi di laurea e nr. 2 progetti di ricerca innovativi del settore sanitario e farmaceutico con riconoscimenti di valore pari a 2.000€ ciascuno.

INFORMAZIONI: www.meditexpoforum.it - www.pharmaitexpoforum.it