Koinè in Fiera a Vicenza: rassegna internazionale di arte sacra

L’appuntamento biennale di Italian Exhibition Group accoglierà espositori provenienti da tutta Italia e dal mondo. Turismo spirituale ed edilizia di culto tra i grandi temi di approfondimento.

Sarà il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), monsignor Stefano Russo, ad aprire sabato i lavori di Koinè, la manifestazione di Italian Exhibition Group organizzata alla fiera di Vicenza. Monsignor Russo interverrà alle 10 durante il convegno “A 30 anni dalla nascita Koinè e a 60 anni dall’ indizione del Concilio Vaticano II”. Alla sessione inaugurale saranno presenti anche il Presidente del Comitato Scientifico Koinè Ricerca monsignor Giancarlo Santi, il Vescovo di Vicenza monsignor Beniamino Pizziol, l’Officiale del Pontificio Consiglio della Cultura monsignor Fabrizio Capanni, il Direttore Ufficio Nazionale Beni Culturali ed Edilizia di Culto CEI don Valerio Pennasso, il Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport CEI don Gionatan De Marco. Al termine dei lavori, per le ore 12.30, è previsto nella hall 1 il taglio del nastro con il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e il Presidente IEG Lorenzo Cagnoni.

Koinè è la manifestazione fieristica internazionale in grado di connettere in maniera esaustiva, privilegiata ed efficace il mondo della produzione e della distribuzione, del design e della liturgia. Dal 16 al 18 febbraio i padiglioni espositivi del quartiere fieristico di Vicenza si trasformano in un’agorà di business, network e formazione, un’occasione unica per incontrare la migliore espressione del Made in Italy e dell’eccellenza manifatturiera nel mondo, otre a influencere buyers internazionali.

Saranno 3 giorni ricchi di incontri ed eventi. L’appuntamento biennale celebra il traguardo dei trent’anni con un’edizione speciale, in primis il lancio del 1° Meeting sul Turismo Spirituale, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo Libero, turismo e sport della CEI. La costante crescita del fenomeno, che sempre di più si associa e integra con il turismo culturale, pone alla comunità ecclesiale una vera e propria sfida da affrontare. L'impegno di Koinè, in questo progetto, è volto alla valorizzazione e promozione dei territori, mettendo in rete il patrimonio religioso, culturale e materiale che li caratterizza, e creando nuove opportunità di crescita e di sviluppo sociale ed economico.

Ma non si parlerà solo di turismo spirituale nella più importante rassegna di settore. Grande spazio, infatti, come da tradizione, sarà dato al tema dell’edilizia di culto. Al giorno d'oggi la tutela e la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e culturale si pongono come un dovere e una volontà di tutti gli addetti del settore. Per contribuire a questo scopo, guidati dalle linee del Pontificio Consiglio della Cultura e dall'Ufficio Nazionale per i beni Culturali e per l'Edilizia di culto della CEI, in collaborazione con gli ordini Nazionali di Architetti e Ingegneri e con il Collegio Nazionale dei Geometri, si svolgeranno gli Stati generali dell’edilizia di culto, uno scambio di esperienze e presentazioni di nuovi progetti con un tema comune: il bene del nostro territorio.

Centrali nei percorsi espositivi resteranno il tema della fede e devozione, oltre che quello della Chiesa e della liturgia, che costituiscono da sempre l'anima di Koinè e la sua vocazione primaria: in fiera sarà possibile aggiornarsi su tutte le novità dell’intera filiera, dai prodotti per la liturgia agli articoli devozionali rivolti a distributori specializzati, santuari e altri operatori del settore con un’autorevole rappresentanza di alcuni tra i più importanti distretti artigiani italiani, da quello orafo di Vicenza e a quello del legno gardenese, dal distretto argentiero marchigiano alla raffinata arte presepiale campana.

Come da tradizione, diversi eventi animeranno la città berica in occasione di Koinè. Sabato l'Associazione Arti Sacre propone unaperformance artistico-religiosa al Museo Diocesano Vicenza: dalle 20.30 alle 22.00 mons. Francesco Gasparini introdurrà “Immagini di Luce”, azione pittorica di Annamaria Trevisan, con accompagnamento musicale curato dall’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica. Domenica la comunità di Koinè si ritrova alle ore 19.30 presso la Cattedrale di Vicenza per la celebrazione della S. Messa Festiva presieduta dal Vescovo di Vicenza, Mons. Beniamino Pizziol, e concelebrata dai sacerdoti presenti a Koinè. Seguirà alle 20.30 la visita al Museo del Gioiello, allestito in Basilica Palladiana da IEG in collaborazione con il Comune di Vicenza. Infine, in esclusiva per i visitatori di Koinè, il Conservatorio di Musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo" ravviverà i padiglioni della manifestazione con l'anteprima dei concerti della rassegna itinerante "Il sentiero della fede - Conversazioni & Musica”. Ogni giorno, alle 13, conversazioni sulla vita e la fede si intervalleranno alle note, in una perfetta espressione di arte, musica e teologia: il 16 (Arena Design - Hall 1) e 17 febbraio (Arena travel - Hall 4) saranno protagonisti i fagotti guidati dal prof. Steno Boesso, mentre il 18 febbraio (Arena Connection – Hall 2) sarà la volta dell’ensemble di strumenti antichi coordinato da Vittoria Bettanin.