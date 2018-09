IVª Fiera Nazionale di Apicoltura

Per tutto il giorno saranno presenti, nella Piazza degli Scacchi, STAND con vendita di prodotti ed esposizione materiale apistico.



MOSTRA FOTOGRAFICA :

"Opere d'Api" presso Sala Mostre Castello Inferiore.



CONVEGNO :

"L'Ape in Mondo BioDiverso" presso Palazzo Baggio.



Ore 8.30 Saluto delle Autorità.

Ore 9.00 Inizio del Convegno.

Interventi a cura di:

• Renato Minuzzo Presidente dell’Associazione Apicoltori Marostica: attività ed iniziative anno 2017/2018.

• Dott. Marco Valentini: “Allevare le api in modo sostenibile”.

• Dott. Sergio Zanella del Mmape (mulino museo dell’ape, Val di sole TN) : “Una apis nulla apis”.

• Dott. Domenico Prisa: “Apicoltura micro naturale, tecniche innovative a basso impatto per l’allevamento e difesa delle api”.

• Moderatrice Dott.ssa Alessia Menegotto: consulente per Apimondia e l’Associazione Italiana Apiterapia.

12.30 Dibattito pubblico.

13.00 Chiusura dei lavori.



Dalle 10.00 alle ore 12.30 Api-orienteering per bambini e famiglie a cura di “Orienteering Bassano 1982 A.S.D.”

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Api in gioco per i bambini, costruiamo bombe di fiori sotto il Doglione.

Ore 11.00 e 16.00 Api-didattica per le famiglie con l’Associazione Apicoltori Marostica.

Ore 19.00 Chiusura della Fiera e della mostra fotografica