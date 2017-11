"I Sapori di Santa Caterina" con i mercatini di Natale

In occasione dell'Antica Fiera di Santa Caterina (sabato 25 novembre), domenica 26 novembre dalle 9 alle 19 a Barbarano Vicentino è in programma "I Sapori di Santa Caterina" con i ricchi Mercatini di Natale, la vasta area dedicata agli sport, giocolieri e artisti di strada, la mostra "200 Anni in Bicicletta" a Palazzo Canonici, dimostrazioni di antichi mestieri oltre al live del cantante internazionale Gian Pieretti al Palatenda con le sue famose canzoni "Le Pietre" e"Il Sogno della Farfalla" per una domenica veramente speciale a ridosso dei Colli Berici. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici dal mandorlato all'olio d'oliva fino alle trippe alla parmigiana. Per informazioni: www.barbaranovicentino.gov.it.

