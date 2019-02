Hit Show 2019: il salone della caccia in Fiera a Vicenza

Torna HIT Show, da sabato 9 a lunedì 11 febbraio 2019 alla Fiera di Vicenza. Il Salone internazionale firmato da Italian Exhibition Group e dedicato a caccia, tiro sportivo e cinofilia venatoria ha preparato alcune novità per gli appassionati, in particolare un’offerta ancora più ricca di prodotti e tecnologie innovative per gli sportivi che amano vivere appieno la natura e le diverse dimensioni dell’outdoor.



La prima novità riprende infatti il nuovo pay off che accompagna il logo di HIT Show: Outdoor Passion. L’obiettivo, che avrà una precisa declinazione in fiera con un’area dedicata, è di valorizzare la produzione outdoor delle migliori marche protagoniste a HIT Show. Un arricchimento espositivo che si tradurrà in contenuti innovativi per rendere protagonisti i prodotti dedicati alla passione per la vita all’aria aperta. Al padiglione 6 spazio quindi alle anteprime delle creazioni italian style di abbigliamento tecnico, calzature e tutti gli accessori pensati per chi va a caccia e vive pienamente la natura. Saranno i visitatori stessi, esprimendo le loro preferenze, ad assegnare gli Outdoor Awards.



Inoltre, un progetto inedito di turismo venatorio, per raccontare e valorizzare il mondo della caccia attraverso un punto di vista alternativo, grazie alla disponibilità di itinerari di caccia tra passione, scoperta e condivisione. Altre novità riguarderanno un focus sulla sicurezza, pensato sia per i professionisti che per gli amatori, e un programma sempre più intenso di eventi live alla HIT Arena, cuore di una manifestazione coinvolgente ed esperienziale.



HIT Show festeggerà come da tradizione i grandi campioni del tiro sportivo, protagonisti delle competizioni internazionali con l’utilizzo delle attrezzature made in Italy. Durante HIT Show si alzeranno i veli sulle novità proposte dalle aziende e i frequentatori dei poligoni potranno incontrare i loro beniamini.



Alla Fiera di Vicenza anche lo spettacolo di HIT Dog Show, con 1.500 cani di razze diverse che calamiteranno l’attenzione delle famiglie durante l’Esposizione Nazionale Canina di Vicenza.



Una grande festa, dunque. HIT Show, piattaforma europea dove sono protagonisti i top brand del settore, è articolata con una formula che vede consumatori e distributori accedere al palcoscenico delle novità proposte dalla straordinaria produzione nazionale. Completa la rassegna un’ampia e qualificata area di mercato dei prodotti, degli accessori e quanto utile a cacciatori, sportivi e cinofili.