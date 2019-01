Grande fiera dell'elettronica a Bassano

Torna la dodicesima edizione della fiera dell’elettronica a Bassano Expo, l’appuntamento con l’innovazione e la tecnologia.

Sabato 12 e domenica 13 Gennaio è in programma, infatti, l’edizione invernale 2019 della Fiera dell’elettronica: l’occasione per gli appassionati di trovare tutte le ultime novità del mercato e le rarità del settore tra gli stand di oltre 80 diversi espositori in arrivo da tutta Italia.

Una mostra mercato in cui vendere e acquistare articoli di ogni genere relativi al vasto mondo dell’informatica, dell’elettronica o della telefonia: hardware, software, cd, memorie, accessori, prodotti per stampanti, fino alle lampadine a led a basso consumo. Tutto a prezzi vantaggiosi, solitamente riservati ai grossisti del settore.

Un’occasione imperdibile, dunque, per scoprire le ultime novitàdel mercato e fare affari a prezzi d‘occasione.

E ricordate a Bassano Expo è presente una vasta area ristoro con servizio bar, piatti caldi e snack il parcheggio è gratuito (spazi riservati a disabili e donne in gravidanza).

La Fiera dell’Elettronica è in programma sabato 12 e domenica 13 Gennaio 2019, con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00.