"Giardini di Natale 2017" ad Asiago: una festa di colori, sapori ed emozioni

Da sabato 11 novembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 tornano i "Giardini di Natale" ad Asiago con il mercatino dell'Altopiano nel centro storico tra piazza Carli e piazza II Risorgimento. Nelle settimane di novembre e inizio dicembre, i mercatini di Natale di Asiago saranno aperti soltanto durante il weekend, mentre durante le festività, ovvero dal 22 dicembre al 7 gennaio, saranno aperti tutti i giorni.

Le sue casette di legno, le luci, le decorazioni, i sapori porteranno con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Gli espositori proporranno unagrande varietà di articoli: dagli addobbi in vetro, legno e ceramica fino alle idee per addobbare la casa o l'albero di Natale oltre ai prodotti biologici e cosmesi naturale. Per le strade si potranno degustare i dolci tipici delle feste insieme al vin brulè. Vedi anche: "Giardini di Natale 2016".

ORADI E GIORNI DI APERTURA:

I sabati dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

Le domeniche orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;

Dal 7 al 10 dicembre orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;

I venerdì 1 e 15 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

Dal 22 dicembre al 7 gennaio orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;

Il giorno di Natale (lunedì 25 dicembre) il mercatino aprirà alle ore 15.30

ELENCO MERCATINI