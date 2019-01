La 606esima Festa di Sant’Agata: il medioevo in piazza

Si rinnova a Tezze di Arzignano il tradizionale appuntamento con la processione votiva di Sant’Agata, uno dei momenti più intensi per la comunità cittadina e non solo, considerando la lunga tradizione storico-religiosa legata a questa ricorrenza.

La Festa prevede però una lunga serie di appuntamenti che si snoderanno da venerdì 1 a domenica 17 febbraio, organizzati grazie al prezioso lavoro dell’Associazione Sant’Agata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Arzignano, la Parrocchia di Tezze e la Pro Loco.

Domenica 10 febbraio a partire dalle 9.30 si terra a Processione Votiva con partenza dal Rocca di Castello. Come sempre sarà animata da personaggi in costume del 1400, evento organizzato grazie all’impegno delle associazioni storiche Sant’Agata (Tezze), Giulietta e Romeo (Montecchio) e l’Associazione Tra Le Mura (Castello) e anche quest’anno partirà passando sotto Porta Calavena. Dal 1° febbraio (come da locandina) si susseguiranno mostre, concerti, tornei portivi, concorsi di poesia e di grafica e ovviamente il tradizionale mercatino medievale di domenica 10 febbraio. Il primo appuntamento è venerdì 1 febbraio alle 20.45 nella Chiesa Votiva, con la presentazione della mostra dei lavori realizzati dai corsisti dell’Unversità Adulti di Arzignano nel corso del seminario di Pittura. Il 17 febbraio, invece, si chiuderà con la III Camminata di Sant’Agata.

LA STORIA