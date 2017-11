Fiera San Martino-Festa Ringraziamento con 29° Palio Contrade a Barbarano V.

AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MERCATINI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre si terra la Fiera di San Martino e Festa del Ringraziamento a Barbarano Vicentino con il 29° Palio delle Contrade oltre a spettacoli, intrattenimenti musicali, giochi, pesca di beneficenza e degustazioni di prodotti tipici autunnali nello stand gastronomico aperto ogni giorno. Ingresso libero. Vedi anche: "Fiera di San Martino 2016 a Barbarano Vicentino".

Specialità: ravioli ripieni alla lumaca - bigoli al radicchio e tastasale - lumache in umido - lumache fritte - verdure pastellate - polenta e baccalà - carne alla piastra; marroni; funghi; patatine fritte; "parampoli"; dolce "Strauben" (anche per asporto). Domenica 13 novembre sarà il giorno più importante con l'apertura della Fiera di San Martino per gli stand di hobbisti, bancarelle con prodotti agricoli e animali da cortile.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 10 novembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20.45: Spettacolo "Il Marito di Mio Figlio" a cura della compagnia "La Zonta" - Commedia degli equivoci in lingua veneta, che affronta con brillante ironia il tema dei matrimoni gay - Sala Maggiore del comune di Barbarano Vicentino con ingresso gratuito

Sabato 11 novembre

ore 19.30: Apertura stand gastronomico - Annuale Cena di San Martino con i Collaboratori - Costo:10 euro (primo, secondo, contorno e supplemento baccalà a 2 euro) - Prenotazione obbligatoria

ore 20.30: Apertura del Palio del Ringraziamento con presentazione delle contrade

ore 21: Serata Musicale Live

Domenica 12 novembre - Festa deò Ringraziamento

ore 8.45: Apertura Festa del Ringraziamento e Fiera di San Martino con stand hobbisti, prodotti agrigoli e animali da cortile + Mercatino del Libro a cura della biblioteca e bancarelle lungo via Crispi

ore 9: Santa Messa del Ringraziamento con offertorio

ore 9.45: Benedizione mezzi agricoli e trattori d'epoca con saluto del sindaco

ore 10: "Giochi di un Tempo" con intrattenimenti - Ludoteca itinerante di giochi tradizionali con il legno

ore 11.30: Apertura stand gastronomico

ore 14: Sfilata delle Contrade con i carri allegorici

ore 14.30: 29° Palio delle Contrade per le sfide con le gare di tiro alla fune maschile, "travasa el vin", "cammina col maton", "passa el coton", tira l'anello, equilibrio, lancio delle uova all'indietro, i boscaioli, lo stemma

ore 20.30: Assegnazione Palio delle Contrade (Palmares Storico: Contrada Bianchi con 9 vittorie; Contrada Verdi con 7 vittorie; Contrada Rossi con 7 vittorie; Contrada Azzurri con 4 vittorie)

ELENCO FIERE

Gallery