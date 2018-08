"Antica Fiera del Soco 2018" a Grisignano

Per ogni giorno, dal 7 al 13 settembre, tantissimi eventi, spettacoli, proposte di ogni tito per accontentare tutti i gusti e tutte le età dei visitatori del Soco.

GLI EVENTI Dal festival latino-americano del venerdì “SO…COmienza la fiesta” alla grande serata country del mercoledì sera con cinque dj di fama e altrettanti maestri di ballo, dall’Area Retrò Village con i foodtrack, il mercatino vintage e ogni giorno una festa a tema che dagli anni Venti arriverà fino agli anni Novanta, dall’esposizione Agri-GRISIGNANO, con l’esposizione della maccchine agricole alla Fattoria didattica, da Soccoli sotto le stelle agli eventi e spettacoli del Festival delle Eccellenze venete, dalla festa per i bambini del sabato “SOCOTOONS”, con i personaggi dei cartoni animati, alla finale del bbq contest itinerante “Weber Cup 2018”, dal Martedì in Rosa, completamente dedicato alle donne, con protagoniste le imprenditrici delle associazioni di categoria vicentine, al Luni del Soco, dedicato alla Fiera franca del bestiame e alle tradizioni.

LE OFFERTE ENO GASTRONOMICHE. Innumerevoli le proposte di specialità enogastronomiche del territorio e internazionali da gustare comodamente seduti negli appositi stand o passeggiando grazie alle specialità di street food. Fra le proposte gastronomiche degli stand si troveranno un’ampia scelta di primi, come lasagne, bigoli e gnocchi, grigliate di carne, la storica “trippa in brodo e sardeon” servita la mattina del Luni del Soco, il galletto locale, il pesce, il risotto, lo stinco, il baccalà, gnocco fritto servito con salumi e formaggio e molti altri piatti prelibati tra cui il Guachitos, carne alla griglia argentina. E questi sono solo alcuni esempi dei piatti che potrete gustare. Una sosta alla tradizionali Baracche per mangiarein compagnia è d’obbligo e per i buongustai si può provarne una diversa ogni sera per gustare tutte le specialità proposte.

I LIVE. Il Palco Soco Live Show, in Area Oro sud Tesinella quest’anno avrà una copertura di circa 1500 metri quadrati per garantire tutte le serate con qualsiasi condizione meteo: le tribute band dei Pink Floid, i Pink Sonic il sabato, dei Cold Play, i Live Play il giovedì, le Pink Armada, con il rock al femminile per chiudere il Martedì in Rosa, i Los Massadores il lunedì sera e la domenica il Marilù Rock Contest #6 con ospiti Omar Pedrini e Gio Gala. E poi le sfilate: Calici di stile il sabato sera sul palco Soco Live Show e di abiti da sposa in Mostra espositiva il lunedì sera.

LE INIZIATIVE. Tante iniziative dedicate ai bambini, ai nostri amici a quattro zampe, all’arte e alle performace nella Piazza degli Artisti, alla storia con “lo Borgo de lo Soco” e agli antichi mestieri con “La casa rurale”:E per lo shopping il grande mercato all’aperto con 10 km di bancarelle e la mostra espositiva con 3500 mq coperti.

IL PROGRAMMA